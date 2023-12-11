احذر من هذه الاسماء.. أسماء ممنوعة في السجل المدني+ الأسماء الممنوعة في مصر

أسماء ممنوعة في السجل المدني من الموضوعات الشائعة والمثيرة للاهتمام بين المواطنين، فهي تعتمد على القوانين واللوائح التي وضعتها الحكومة ليتم من خلالها ضبط تسمية الأطفال، للحفاظ على التقاليد المصرية، والقيم الاجتماعية والدينية، كما تأتي هذه القوانين لتحديد الأسماء واختيار المناسب منها، ومنع بعض الأسماء التي تخالف الضوابط والمعايير.

أسماء ممنوعة في السجل المدني

أسماء ممنوعة في السجل المدني، هناك بعض الضوابط والقوانين التي يجب الأخذ بها بعين الاعتبار عند اختيار الآباء والأمهات أسماء أطفالهم، والحرص على تحقيق التوازن بين قيمنا الاجتماعية والدينية وأيضًا الحقوق الشخصية، كما يجب الحرص على تجنب المشكلات القانونية المحتملة عند تسمية الأطفال، مع التأكيد على الأسماء التي تحمل المعاني الإيجابية، كما أنها تعزز هوية الفرد الشخصية والاجتماعية.

الأسماء الممنوعة في مصر

يوجد بعض الأسماء التي يجب الخرص على تجنبها عند اختيار اسم الطفل المولود، تشمل هذه الأسماء الممنوعة ما يلي:

الأسماء المركبة التي تتكون من بعض الأسماء المتجاورة، وقد تم منعها حتى يتجنب الفرد التعقيدات القانونية.

لا يسمح للأب بتكرار نفس الاسم لأكثر من ابن، وذلك لتجنب الالتباس.

الأسماء المسيئة للشخص أو الخادشة للحياء العام.

الأسماء المتعارضة مع القيم، والشريعة الدينية.

غرامة أسماء المواليد الممنوعة

عند تسمية أحد الأطفال بأحد الأسماء الممنوعة، يتم فرض غرامة مالية على الأب تصل إلى 200 جنيه، وقد تم فرض الغرامات، لتشديد الرقابة، مع توعية الأسر بالحرص على اختيار الأسماء المناسبة للطفل، والتي تتوافق مع القوانين المصرية والشرائع.

ضوابط اختيار أسماء المواليد

تؤكد الأحوال المدنية على ضرورة اختيار أسماء الأطفال بعناية شديدة، كما أنها تنظم عملية اختيار الاسم بموجب القوانين للحفاظ على التقاليد الاجتماعية والقبم الدينية المتفقة مع النظام العام في المجتمع المصري.