هنا رابط التقديم على الكلية العسكرية العراقية الدورة 114 لدى وزارة الدفاع

يبحث العديد من المواطنين على رابط التقديم على الكلية العسكرية العراقية الدورة 114 بالعراق حيث فى الأيام الماضية قد أعلنت وزارة الدفاع بالعراق عن توافر استمارة التقديم الإلكترونى للكلية العسكرية وتم الأعلان الرسمى عن شروط ومواعيد التقدم التى يجب أن تستوفي في المتقدمين والتى سوف تستمر ستة أيام أبتداً من 4 ديسمبر إلى 9 ديسمبر لعام 2023م وهناك الكثير من الطلاب يتقدموا للتسجيل فى الكلية العسكرية في دولة العراق.

الشروط المطلوبة التقديم على الكلية العسكرية

هناك العديد من الطلاب الحاصلين على جميع الشعب مثل تجارى أو تطبيقى أو صناعى يمكنهم التقدم للالتحاق بالكلية العسكرية ولكن هناك بعض الشروط والضوابط للتقدم ومنها:

أن يكون الدارس حاصل على الشهادة الإعدادية بفرعيها الأدبى والعلمى لا يقل عن 70 %.

طلاب القسم الصناعى والتجارى ألا يقل المعدل الدراسى عن 80%

يجب أن يكون العمر وقت التقديم للمدنيين لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 22 عام

كذلك يجب أن يكون العمر وقت التقديم بالنسبة للعسكريين لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 24 عام

على المتقدم أن يكون يمتلك الجنسية العراقية

يجب على المتقدم أن يتمتع بالسيرة الطيبة والسلوك الجيد.

ليس له أى سابقه جنائية أو سبق وقدم للمحاكمة وتم الحكم عليه

طريقة التقديم على الكلية العسكرية العراقية

يريد العديد من المواطنين العراقيين التقديم على الكلية العسكرية العراقية حيث وفرت وزارة الدفاع العراقية خدمة التقديم على تلك الكلية عن طريق موقعها الرسمي التابع لها لذلك إليكم طريقة التقديم على الكلية العسكرية كما يلي بكل التفاصيل الجديدة للحصول على الموافقة الفورية المطلوبة في دولة العراق كما يلي بالتفصيل: