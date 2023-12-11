رسمياً موعد إنعقاد إمتحانات نصف السنة 2024 لجميع الصفوف التعليمية لكافة المراحل بالعراق

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد إنعقاد إمتحانات نصف السنة 2024 لجميع الصفوف التعليمية بالعراق حيث الكثير من الطلاب يبحثون على محركات البحث عن موعد امتحانات نصف العام الدراسي وكان على وزارة التربية والتعليم توضيح موعد انعقاد الإمتحانات والمواصفات النهائية للإمتحان فيما يخص مادة اللغة العربية كما أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق موعد إمتحانات نصف العام الدراسي ابتداءاً من يوم 14 يناير 2024 لجميع الفرق.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024

سوف تبدأ اختبارات نصف العام الدراسي من يوم 14 يناير 2024 لجميع المراحل الدراسية وبالمثل في المدارس الفنية سوف تبدأ يوم 9 يناير 2024 لصفوف النقل فى العراق إلى يوم 7 فبراير 2024 سوف تنعقد الامتحانات فى تمام الساعة التاسعة صباحا وقام بوضع الإمتحانات نخبة من المعلمين ذوى الخبرة بحيث تكون الأسئلة شاملة المنهج بأكمله وضرورة متابعة المعلمين وتواجدهم داخل اللجان في العراق.

ما هو جدول امتحانات نصف العام فى العراق

الآن يرغب العديد من الطلاب والطالبات في دولة العراق التعرف على جدول امتحانات نصف العام داخل المحافظات العراقية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي في العراق لذلك إليكم جدول امتحانات العام الدراسي في عموم العراق الفترة الراهنة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لجميع المراحل الدراسية المختلفة في عموم العراق:

يتم انعقاد الامتحانات للمرحلة الإبتدائية والمرحلة المتوسطة فى الفترة السبت 30 سبتمبر إلى الخميس 8 يونيو

كذلك يتم إنعقاد إمتحانات المرحلة الثانوية فى الفترة من السبت 30سبتمبر إلى الخميس 8 يونيو

بداية امتحانات نصف العام الدراسي فى الفترة من الاحد 27 من شهر يناير إلى السبت 9 من شهر فبراير.

سوف يتم إنعقاد امتحانات نهاية الفصل الدراسي فى الفترة الاحد 21 من شهر مايو إلى السبت 3 من شهر يونيو

وسوف تكون فترة الإجازة الشتوية فى الفترة 24 من شهر ديسمبر حتى الخميس 12 من شهر يناير

موعد اجازة نصف الفصل الدراسي الأول بالنسبة للجامعات

في البداية قررت وزارة التربية والتعليم بالعراق بداية اجازة نصف الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ من السبت 27 يناير 2024 إلى الخميس 8 من شهر فبراير 2024 على أن تكون بداية الفصل الدراسي الثانى ابتدءاً من يوم السبت 10 من شهر فبراير 2024.