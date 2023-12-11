كيفية التسجيل في الدعم الإجتماعي المباشر بالمغرب 2024 وشروط الحصول عليه

أطلقت الحكومة المغربية برنامج الدعم الإجتماعي المباشر، ضمن إطار دعم العديد من الفئات الأكثر احتياجًا، عبر تقديم الدعم المعنوي والمالي، إضافة إلى أن هذا الدعم مقدم لكافة الفئات المستحقة في جميع محافظات الدولة، ويكون الحصول على الدعم وفقًا لمجموع من الشروط والضوابط الهامة التي أعلنت عنها الجهات المعنية لكافة الراغبين في التقديم، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

شروط التسجيل في الدعم الإجتماعي المباشر

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر لجميع المواطنين الراغبين في ذلك، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

يجب أن يكون المتقدم مغربي الجنسية.

كما يجب وأن يكون مسجل في السجل الوطني بالإسكان.

أن يكون المتقدم مقيم دائم في دولة المغرب.

أن يتم التسجيل في الدعم لجميع الأسر الأكثر احتياجًا وجميع من يُعاني من الأمراض الخطيرة.

طريقة التسجيل في الدعم المباشر

من أجل التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر بدولة المغرب، عليك اتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-