استعدوا للصرف.. التموين تطرح كيلو السكر 27 جنيه على بطاقة التموين ديسمبر الجاري 2023 كيسين سكر لكل بطاقة

التموين تطرح كيلو السكر 27 جنيه على بطاقة التموين ديسمبر الجاري 2023، هناك بعض الأخبار حول صرف السكر بطاقة التموين بسعر مخفض بدلاً من شرائها من السوبر ماركت ومحلات البقالة ب 50 جنيه، يعيش المواطنين خلال هذه الفترة في أزمة كبيرة بسبب أرتفاع أسعار السكر الذي يصل إلى أعلى المعدلات في تاريخه، يعتبر السكر من السلع الأساسية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها ولا يمكن تبديله بأي سلع أخرى.

ورغم إعلان الوزارة بتلك الأخبار إلا أن هناك الكثير من المواطنين لم تصلهم تلك المعلومة والبعض يشكك في الخبر بسبب انتشار الشائعات الفترة الاخيرة، لذلك يقوم فريق موقعنا بنشر الخبر وتوضح كل التفاصيل التي تتعلق بالأمر، تابعوا معنا لمعرفة المزيد حول خبر التموين تطرح كيلو السكر 27 جنيه على بطاقة التموين ديسمبر الجاري 2023.

التموين تطرح كيلو السكر 27 جنيه على بطاقة التموين ديسمبر الجاري 2023

تحاول وزارة التموين والتجارة الداخلية أن توفر على المواطن الكثير من المال نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها وتقوم بطرح من كيس إلى اثنين من السكر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيه للكيلو، على أن تبدأ الوزارة بتوزيع كميات السكر التي تكفي احتياجات المواطنين على منافذ التموين و منافذ تحيا مصر وجمعيتي بدايةً من اليوم الأثنين 11 ديسمبر، وتحدد الوزارة حصة كل بطاقة وفقاً للمنظومة التموينية المطورة، والجدير بالذكر أن السكر التي تطرحه وزارة التموين إضافي على حصة التموين الأساسية التي يحصل عليها المواطنين مطلعه كل شهر وجاء هذا ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد بدء صرف السكر على بطاقة التموين

مما كشفت وزارة التموين الساعات الماضية أن بدء صرف السكر المنخفض بدايةً من اليوم الإثنين الموافق 11 من ديسمبر 2023، وأكد السيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن لكل 3 أفراد في البطاقة التموينية كيس من السكر بسعر 27 جنيه والبطاقة التي تتكون من أربعة أفراد وأكثر سوف تحصل على 2 كيلو من السكر بسعر 54 جنيه.