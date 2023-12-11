تقلبات حادة وسريعة.. تقلبات الطقس هذا الأسبوع+ الطقس اليوم الأثنين 11/12/2023

تقلبات الطقس هذا الأسبوع، حيث تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغيرات مفاجئة في حالة الطقس ابتداءً من غدًا، يتوقع أن يكون الجو غير مستقر في جميع أنحاء البلاد وتوجد فرصة لسقوط الأمطار في القاهرة و الإسكندرية وجميع المحافظات، بما في ذلك أمطار رعدية متقطعة، لذا ننصح بالتحضيرات الواجبة للتقليل من تأثير الظواهر الجوية المتوقعة وتقلبات الطقس.

تقلبات الطقس هذا الأسبوع

تقلبات الطقس هذا الأسبوع، تشير الأرصاد الجوية إلى تقلبات الطقس هذا الأسبوع الجاري وتبدأ هذه التقلبات بدايةً من غدًا الإثنين الموافق 11 ديسمبر بسقوط أمطار على مناطق متفرقة في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وهذه الأمطار ستكون متوسطة الشدة وربما تصاحبها عواصف رعدية، قد تشهد أيضًا مناطق في جنوب الصعيد هطول الأمطار، في حين ستكون الأمطار خفيفة في أماكن متفرقة في الصحراء الغربية وجنوب الوجه البحري، بما في ذلك القاهرة الكبرى، لذلك ينبغي على الناس أن يكونوا حذرين ويتخذوا الخطوات الواجبة لضمان سلامتهم والحد من أي تأثيرات سلبية قد تحدث نتيجة للتغيرات الجوية.

الطقس اليوم

شهدت السواحل الشمالية الغربية اليوم طقسًا لطيفًا إلى مائل للبرودة، بينما كانت السواحل الشمالية الشرقية لطيفة، وتحول الطقس في سانت كاترين إلى بارد، بينما استمرت درجات الحرارة بالاعتدال حتى شمال الصعيد في الدلتا والقاهرة، أما باقي المناطق فكانت دافئة نهارًا وباردة لشديدة البرودة ليلاً، حيث تراوحت درجات الحرارة في القاهرة 24 درجة نهارًا، في حين من المتوقع أن تقل درجة الحرارة في المحافظات الساحلية ليلاً.