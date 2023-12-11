الجدول نزل.. جدول امتحانات نص السنة+ موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

جدول امتحانات نص السنة، يبحث عنه الكثير من الطلاب، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن تاريخ بدء امتحانات لعام 2024، بالإضافة إلى جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والأزهر في العام الدراسي الحالي 2023-2024، لذا يجب على جميع الطلبة والطالبات التحضير بشكل جيد للحصول على درجات عالية للالتحاق بالمرحلة التي يرغب فيها، في هذا المقال سنوضح لكم الجدول المقترح لامتحانات الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث الإعدادي.

جدول امتحانات نص السنة

جدول امتحانات نص السنة، تم الإعلان عن جدول امتحانات نص السنة للصفوف الإعدادية على النحو الآتي:

أولاً: جدول الاختبارات للصف الأول الإعدادي

يوم الاثنين 9 يناير: امتحان اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 10 يناير: امتحان الرياضيات.

يوم الأربعاء 11 يناير: امتحان العلوم.

يوم الخميس 12 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية.

يوم الجمعة 13 يناير: امتحان تكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين 16 يناير: امتحان اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 17 يناير: امتحان التربية الفنية.

يوم الأربعاء 18 يناير: امتحان التربية الرياضية.

ثانيًا: جدول الاختبارات للصف الثاني الإعدادي

يوم الأحد 23 يناير: امتحان اللغة العربية.

يوم الاثنين 24 يناير: امتحان الرياضيات.

يوم الثلاثاء 25 يناير: امتحان العلوم.

يوم الأربعاء 26 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية.

يوم الخميس 27 يناير: امتحان تكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين 30 يناير: امتحان اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 31 يناير: امتحان التربية الفنية.

يوم الأربعاء 1 فبراير: امتحان التربية الدينية.

يوم الخميس 2 فبراير: امتحان التربية الرياضية.

ثالثًا: جدول الاختبارات للصف الثالث الإعدادي

يوم الاثنين 6 فبراير: امتحان اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 7 فبراير: امتحان الرياضيات.

يوم الأربعاء 8 فبراير: امتحان العلوم.

يوم الخميس 9 فبراير: امتحان الدراسات الاجتماعية.

يوم الجمعة 10 فبراير: امتحان تكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين 13 فبراير: امتحان اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 14 فبراير: امتحان التربية الفنية.

يوم الأربعاء 15 فبراير: امتحان التربية الدينية.

يوم الخميس 16 فبراير: امتحان التربية الرياضية.

موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

تم الإعلان عن موعد الامتحانات المقررة لنصف العام 2024 للنقل والشهادة الإعدادية من قبل وزارة التربية والتعليم، وستبدأ هذه الامتحانات في يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، بعد مرور حوالي 4 أسابيع من الآن.