خراااب بيوت مستعجل”.. فيها غرامة الحكومة تحذر من تسمية الابناء الجدد بهذة الاسماء اوعي تسمي عيالك كدا.. مترجعش تندم وتقول معرفش

قامت الحكومة المصرية الإعلان عن مجموعة من الأسماء التي يحظر تسميتها داخل جمهورية مصر العربية من أجل تجنب التشابهات والتعقيدات القانونية حيث فرضت الحكومة العديد من العقوبات على من يقوم بتسمية هذه الأسماء الممنوعة لأبناءه لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الأسماء الممنوعة بالإضافة إلى بعض من المعلومات الاخري.

الأسماء الممنوعة في مصر

يتساءل عدد كبير من المواطنين داخل محافظات مصر عن الأسماء الممنوعة في مصر التي أعلنت عنها الحكومة المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

الأسماء التي تتألف من مجموعة من الأسماء والتي يطلق عليها الأسماء المركبة حيث منعت الحكومة المصرية التسمية بهذا النوع من الأسماء من أجل تجنب التعقيدات القانونية.

الأسماء المكررة حيث قامت الحكومة المصرية منع تسمية طفلين من نفس الأب بنفس الاسم وهذا حتى لا يتم الالتباس في الهوية الشخصية والقانونية.

الأسماء التي قد تحمل في معناها صفات او معاني تحمل الاساءه للشخص أو تقوم بخدش الحياء العام.

الأسماء التي تتعارض مع كل من القيم والشرائع الدينية.

غرامة أسماء المواليد الممنوعة

فرضت الحكومة المصرية عدد من العقوبات على المواطنين الذين يقومون تسمية اطفالهم بواحدة من الأسماء الممنوعة، حيث قامت الأحوال المدنية الاعلان أنه يتم فرض غرامة مالية 200 جنيه على المواطن إذا قام تسمية إحدى الأسماء الممنوعة تسميتها في مصر لواحد من أطفاله، واكدت الأحوال المدنية إلى أن الحكومة فرضت هذه الغرامات على المواطنين بهدف تشديد الرقابة وتوعية الأهالي على التأني في اختيار أسماء أطفالهم حتي تتوافق هذه الأسماء مع كل من القوانين والشرائع، واكدت الأحوال المدنية ايضا علي أن الحكومة تعمل هذه الفترة على زيادة الغرامة لتصل قيمتها 5,000 جنية وهذا حتى يقوم المواطنون الالتزام بقوانين السجل المدني.

5 ضوابط يجب مراعاتها عند اختيار الاسماء