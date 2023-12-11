“هنا” جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عموم محافظات العراق pdf

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن كشوفات الوجبة الجديدة التي شملت مئات المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق، فضلاً عن أن الرعاية الاجتماعية مقدمة لشريحة كبيرة من المواطنين الأكثر احتياجًا وذات الدخل المتوسط والمحدود، بما يؤهلهم للحصول على الدعم المالي الذي يعمل على توفير حيا كريمة ملائمة لهم، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالبرنامج.

استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

جاءت خطوات الإستعلام عن الوجبة الجديدة في العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

التوجه إلى الدفعات المالية على الفور.

اختيار الدفعة والوجبة التي ترغب فيها.

إدخال جميع التفاصيل المتعلقة بالمستفيد.

ليتم عرض جميع الكشوفات في النهاية ومعرفة اسم كل مستفيد.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط من أجل التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية وفقا لما يلي:-

أن يكوت الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

أن يكون مقيم إقامة دائمة في دولة العراق.

كما يجب وأن يكون المتقدم في حاجه إلى مثل هذه المساعدة.

أن يكون عدد أفراد الأسرة الواحده 3 أفراد من أجل التسجيل في البرنامج.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

تُساهم حكومة العراق في تقديم الدعم المادي والمعنوي التي يحتاج إليه الكثير من المواطنين، فضلاً عن أن برنامج الرعاية الاجتماعية تم إطلاقه منذ انتشار وباء كورونا الذي أثر بشكل كبير على كافة السلع والإحتياجات الأساسية التي تقدم للعديد من الأشخاص أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما يؤهلهم من أجل الحصول على الدعم المادي، هذا وأن البرنامج خاضع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.