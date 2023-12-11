رسميا خلال أيام.. زيادة المعاشات 20%+ كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش

في ظل التحديات الاقتصادية في الوقت الحالي، وارتفاع أسعار المنتجات بشكل كبير مقارنة بالسنوات الأخيرة، تستمر الحكومة المصرية في بذل العديد من الجهود للمساهمة في تخفيف العبء عن العديد من المواطنين المصريين، وذلك من خلال زيادة نسبة المعاشات عن السابق.

زيادة المعاشات 20%

زيادة المعاشات 20%، يتساءل العديد من الأشخاص وخاصة كبار السن والمستحقين للمعاش على أنه هل تم بالفعل زيادة المعاشات 20%، وكان الرد من الأمين العام لنقابة المعاشات كالتالي:

أكد الأمين العام لنقابة المعاشات أنه تم تسجيل زيادة في مبلغ المعاشات خلال فترة شهر نوفمبر 2023، ومن المحتمل أن يتم زيادتها مرة أخرى في شهر أبريل المقبل.

وتتراوح نسبة هذه الزيادة بين 20% و 45%.

كما قام الأمين العام لنقابة المعاشات بتوضيح أن هذه الزيادة غير مسبوقة في تاريخ المعاشات، ولكن تأثيرها على الأشخاص المستحقين للمعاشات غير واضح بالمرة، وذلك يعود إلى التضخم العالمي الذي تمر به البلاد.

وأشار أيضا الأمين العام على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة قد ساعدت في تخفيف بعض المعاناة التي سببتها الأزمة العالمية على المواطنين، وأنها ساهمت بشكل ليس بكبير في تلبية بعض الاحتياجات الأساسية ومواجهة التضخم.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش

هناك مجموعة من الخطوات اللازمة والضرورية ليتم الاستعلام عن قيمة المعاش من قبل كافة المواطنين الراغبين في التحقق من قيمة معاشهم التأميني، وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية: