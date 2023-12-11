“فرصة متتعوضش” رابط حجز شقق سكن لكل المصريين+ شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتوفير رابط ليتم حجز شقق سكن لجميع المصريين الطرح التكميلي ضمن شقق “سكن لكل المصريين 4″، والذي تم فتح باب الحجز له من قبل المواطنين المصريين.

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين، هناك مجموعة من الخطوات اللازمة والضرورية والموضحة من قبل وزارة الإسكان لجميع المصريين لحجز الشقق إلكترونيا والحصول على رابط حجز شقق سكن لكل المصريين، وهذه الخطوات هي:

في البداية يجب تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي، سوف يظهر خيارين هما تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

بعد ذلك يتم إنشاء الحساب بالرقم السري أو الرقم القومي في حالة التسجيل لأول مرة، أو تسجيل الدخول في حالة وجود حساب مسبق.

اختيار حجز الوحدة المقصود الحجز بها وهي وحدات دار مصر ووحدات سكن مصر ووحدات جنة.

اختيار زر سكن لكل المصريين 4.

اختر دخول مستخدم حالي.

يجب كتابة كافة بيانات الدخول للمتقدم وتشمل الاسم وكلمة المرور.

اختيار زر طلباتي الموجود في يسار أعلى الصفحة.

اختيار حجز الوحدة المناسبة من الجدول الذي يشمل بيانات الوحدات.

كتابة كود الحجز.

انقر على زر اختيار لتظهر رسالة تم الإختيار بنجاح وهذا يوضح نجاح عملية التسجيل.

في الخطوة الأخيرة سوف تظهر بيانات الوحدة المناسبة بعد إتمام التسجيل.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة من قبل صندوق الإسكان الإجتماعي لحجز شقق سكن لكافة المصريين، وهذه الشروط تكون كالتالي: