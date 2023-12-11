وينك يا لولو.. استقبل تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2023 وخلي أطفالك مبسوطين طول الوقت

تردد قناة وناسة الجديد، هي من أهم القنوات الفضائية التي زادت شهرتها في الفترة الأخيرة، وعملت على جذب ملايين المشاهدات والمتابعين في وقت قصير، إضافة إلى أن عمليات البحث زادت عليها بشكل كبير نظرًا لمحتواها المميز التي تقدمها لجميع الأطفال من مختلف الأعمار، على أن القناة تقوم من وقت إلى أخر بتحديث التردد الخاص بها، من أجل أن تتناسب مع جميع المشاهدين وراغبي الإستماع لبرامجها ومحتواها القيم.

تردد قناة وناسة الجديد

لكي تتمكن من استقبال قناة وناسة الجديد على النايل سات بعد التحديث، عليك اتباع البيانات التالي:-

استقبال القناة على القمر الصناعي:النايل سات.

تردد القناة الخاصة هو 11559.

بينما معدل الإستقطاب يكون عمودي.

في حين أن معدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو 3/4.

مزايا قناة وناسة بعد التحديث

تقوم قناة وناسة بتقديم العديد من البرامج والمحتوى المميز والمختلف، التي يبحث عنه الكثير من المشاهدين وخاصة فئة الأطفال، على أن تقدم كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال والكرتون، إضافة إلى ان القناة تتمثل بتقديمها لعشرات الأغاني والأناشيد الدينية المميزة، ولديها قدرة كبيرة على الإحتفاظ بمحتواها وعدم عرضها لمشاهد مخلة، كما أن الأطفال ينجذبون إليها ويتعلمون منها الكثير من الأخلاق والقيم الحسنة، وهي تزرع بداخلهم العادات والتقاليد التي تُزيد من احترامهم أمام الجميع.

هذا وأن القناة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الأطفال والأسر، إضافة إلى أنه من الممكن ترك الأطفال أمام القناة دون خوف أو قلق، كما أنها تقوم على تحديث التردد الخاص بها على جميع الأقمار الصناعية للتسهيل على جميع المتابعين في استقبال القناة الخاصة بالأطفال بطل سهولة، وهناك كذلك العديد من القنوات الأخرى التي منها قناة كراميش وطيور الجنة.