تعرف على معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2023 بعد التعديل

معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية، هي من أهم المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، من أجل التقديم إليها، إضافة إلى أنه يتم العمل على نشر المعدلات عقب الإنتهاء من امتحانات الثانوية العامة، من أجل أن يتمكن الجميع من التعرف عليها سواء في القسم العلمي أو الأدبي، بما يشمل معدل القبول في الجامعات الحكومية والمعاهد الخاص داخل الدولة.

معدلات القبول في الجامعات العراقية القسم العلمي

من أهم الكليات التي يتم فيها القبول داخل دولة العراق، ما جاء على النحو الأتي:-

يتم القبول في كلية الطب بمجموع 92%.

بينما كلية طب الأسنان 90%.

إضافة إلى القبول في الهندسة من 75%.

كلية الزراعة من 67%.

كلية علوم الحاسبات 65%.

معرفة معدلات القبول في الجامعات

يمكن التعرف على الكلية أو المعهد التي تم الترشح إليه أمام جميع الطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية المختلفة، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التعليم العالمي.

اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

ومن ثم يتم الضغط على دليل الطالب.

ليتم في النهاية ظهور جميع التفاصيل المتعلقة بالقبول في الجامعات والمعاهد.

القبول في القسم الأدبي 2023

من أجل القبول في الجامعات والمعاهد العراقية بالنسبة للقسم الأدبي، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-