الرابط المباشر|.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة شهر ديسمبر من منصة مظلتي

أسماء الأفراد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية تشكل محور اهتمام كبير للمواطنين في العراق حالياً، حيث من المتوقع صرف هذه الرعاية بنهاية ديسمبر الحالي، ويمكن الاطلاع على قائمة المستحقين للمرحلة الأخيرة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة “مظلتي”، ويجدر بالذكر أن وزارة العمل تتولى الإعلان عن هذه الأسماء، وتلعب هذه الرعاية دوراً حيوياً في تلبية احتياجات المستفيدين ودعمهم في مختلف جوانب حياتهم.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل العراقية الانتهاء من رفع جميع قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة هذا العام.

ويمكنك الاستعلام عن الأسماء عبر زيارة موقع وزارة العمل العراقية أو موقع “مظلتي“، ثم اختر برنامج الرعاية الاجتماعية، ثم اختر الوجبة الأخيرة وقم بتحميل كشوفات الأسماء للمستفيدين.

الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة من الرعاية الاجتماعية

يتوجب على المستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق تحقيق مجموعة من الشروط، وتشمل ذلك أن يكون حاصلًا على الجنسية السعودية ومقيمًا في العراق، وعدم امتلاكه مصادر دخل أو عقارات تتطلب دعمًا اجتماعيًا.

ويستهدف الدعم الفئة العمرية 18-60 للرجال و18-55 للسيدات، ويتطلب أن تتألف الأسرة من الأقل أربعة أفراد. يجب أيضًا عدم تواجد المستفيد في برامج دعم أخرى، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية.

والمشمولون بالرعاية يشملون الأسر الفقيرة بحاجة إلى دعم أساسي وتوفير ضمانات لتحقيق الرعاية الاجتماعية.

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية تلك المقالة، والتي تحدثنا فيها عن الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة من الرعاية الاجتماعية، وعن كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.