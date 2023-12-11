عربي و دولي
خطوات تجديد كارت العمل في السعودية 1445 والشروط اللازمة
خطوات تجديد كارت العمل في السعودية 1445
خطوات تجديد كارت العمل في السعودية 1445، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط تجديد كارت العمل وهو من أهم الوثائق التي تثبت وجود العامل داخل المملكة العربية السعودية، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن خطوات تجديد كارت العمل في السعودية، وهذا ما سوف نستعرضه خلال السطور التالية….
خطوات تجديد كارت العمل في السعودية 1445
وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن خطوات ورابط تجديد كارت العمل، بالمملكة العربية السعودية، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية على الإنترنت من هنا
- اضغط على أيقونة “تجريد رخصة العمل”.
- حدد المؤسسة التي تغرب في تجديد رخصة العمل بها.
- ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- ثم اختر العامل أو الموظف الذي ترغب في تجديد رخصته.
- بعد ذلك اضغط على أيقونة “ارسال” وادفع التكاليف الخاصة بتجديد الرخصة.
ما هي شروط تجديد الرخصة
وأعلنت وزارة الموارد البشرية التنمية الإجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في تجديد الرخصة في المملكة.
- يجب أن يقوم العامل بتجديد رخصة العمل قبل أن تنتهي بشهرين على الأقل.
- إلا سوف يقوم العامل بدفع غرامة مالية قد تصل إلى 100 ريال سعودي عن تأخير اليوم الواحد.
- يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة تنتمي إلى النطاق الأخضر.
- يجب أن تكون المؤسسة في العنوان الوطني السعودي.
- كما يجب أن تكون التراخيص سارية الصلاحية.
- ألا يزيد مدة الترخيص عن 6 أشهر.
- كما يجب أن يقوم العمل بدفع الرسوم الخاصة بالخدمة حتى يتمكن من تجديد الرخصة.