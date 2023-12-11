واو واه واه وناسة | تردد قناة وناسة للأطفال 2024 wanasah TV على نايل سات وعرب سات بعد التحديث الأخير| لولو الشطورة

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 من أشهر القنوات الفضائية في الوطن العربي، وتقدم العديد من البرامج والأنشطة الترفيهية والتعليمية للأطفال. ولكن للمشاهدين الجدد، يمكن أن يكون من الصعب معرفة التردد الصحيح للقناة، خاصةً مع التحديث المستمر للترددات. لذلك، نقدم لكم في هذه المقالة كل المعلومات المتعلقة بتردد قناة وناسة للأطفال، لتتمكنوا من مشاهدة الأغاني المنوعة وبرامج الترفيه المفضلة لأولادكم بكل سهولة.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

قامت إدارة قناة وناسة للأطفال بتعديل إشارات ورموز التردد الخاص بالقناة، وذلك بعدما كان يعمل على التردد السابق والذي كان يعتمد على معامل استقطاب عمودي، ومعدل ترميز يبلغ 27500.

ويمكن استقبال قناة وناسة عبر الأقمار الصناعية الرئيسية، مثل النايل سات وعرب سات، والمعروف عنها أنها تتخصص في بث برامج ترفيهية وتعليمية للأطفال، تهتم بتقديم العديد من الأغاني المنوعة والألعاب المسلية، بالإضافة إلى الرسوم الكرتونية التي تناسب المرحلة العمرية الصغيرة.

تردد قناة وناسة TV للاطفال 2023 نايل سات

التردد: 11559

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

أشهر اغاني على قناة وناسة

أنا لولو ساعدوني.

وين سنك يا لولو.

بم بم حيوانات.

بيبي شاور.

دكتور الأسنان الحقني.

القطة توتة.

مين اللي سرق الحزمة.

هابي بيرث داي.

وينك يا لولو.

وينو الأحمر يا لولو.

يا شرطي حرامي.

تردد وناسة عرب سات الجديد 2024

التردد :11270.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز :27500.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

قناة وناسة

تأسست قناة وناسة في عام 2007، وكان أول ظهور لها من خلال حفل غنائي للفنان راشد الماجد، ومنذ ذلك الحين، استطاعت قناة وناسة أن تحقق نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً في الوطن العربي، وأصبحت بذلك إحدى الخيارات المفضلة لدى الأهالي الذين ينشدون قناة تتخصص في برامج الأطفال والرسوم المتحركة والألعاب الترفيهية المناسبة لهم.

قناة وناسة للأطفال 2024 تضم مجموعة كبيرة من البرامج الجديدة منها “لولو يالولو” وهي أحدث مسلسل للأطفال، بالإضافة إلى عدد من الأغاني المنوعة التي يمكن للأطفال الاستمتاع بها، وجميع هذه البرامج والأفلام يتم بثها بأعلى جودة من خلال التردد الخاص بـ “قناة وناسة”.