ألحق اتجوز قبل ما يغلى.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 بالسوق المصري

في يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، ثبت سعر الذهب عند مستوى الارتفاع السابق الذي سجله، وفقًا لأحدث تحديث لأسعار المعدن الأصفر، حيث حافظ عيار 21 على قيمته الأخيرة مع زيادة قدرها 5 جنيهات، كما سجلت أسعار الذهب استقرارًا على الصعيدين الوطني والعالمي اليوم، في الوقت الذي يسبق اجتماع المركزي الأخير لهذا العام، المقرر يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، والذي سيحدد فيه سعر الفائدة.

سعر الذهب اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 سجل 2391 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 بالصاغة سجل 2790 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 سجل 3189 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 سعر 22320 جنيها.

سعر الذهب اليوم الاثنين 11 ديسمبر عالمياً

على الساحة الدولية، شهد سعر الذهب استقرارًا اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، حيث بلغت قيمة أونصة الذهب 2005 دولار على بورصة الذهب العالمية بالدولار.

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