“دفعة ديسمبر 2023”.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية الوجبة الأخيرة خطوة بخطوة وأهم الشروط المطلوبة

يترقب العديد من المواطنين في العراق إعلان قوائم الرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر، حيث من المتوقع صرف الدفعة الأخيرة للعام الحالي في نهاية ديسمبر وبداية العام الجديد، ويمكن للمستفيدين الحصول على هذه الرعاية عبر منصة “مظلتي” وموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تقوم الوزارة بتوزيع هذه الدفعة للمواطنين المحتاجين، ويشهد العديد من المواطنين تسجيلهم على منصة “مظلتي”، حيث يتطلعون إلى الحصول على الرعاية للمساعدة في تلبية احتياجاتهم من السلع والخدمات.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2023، يُمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

2. الدخول إلى منصة “مظلتي“.

3. اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

4. النقر على “تحميل الكشوفات”.

5. البحث عن اسم المستفيد بعد تحميل الكشوفات.

تظل الدفعة السابعة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023 قيد الانتظار، ومن المتوقع الإعلان عنها قريبًا عبر مواقع الوزارة ومنصة “مظلتي” لتسهيل الوصول إليها.

كيفية التقديم على الرعاية الاجتماعية بالعراق

عملية التسجيل للوجبة الأخيرة تبقى سهلة وبسيطة، حيث يستطيع المواطنون دخول موقع منصة “مظلتي” وتسجيل بياناتهم بكل يسر حتى اللحظة.

ويتجاوز عدد المتقدمين للحصول على الوجبة 4154 مواطنًا ومواطنة عراقية، ويُشجع المعاقون وذوو الاحتياجات الخاصة الذين تأخر اسمهم في الوجبات السابقة على التقديم أيضًا، كما يُمكن للمواطنات الأرامل الحصول على الوجبة.

شروط الرعاية الاجتماعية العراقية 2023

لضمان الاستفادة من الرعاية الاجتماعية والاطلاع على أسماء الوجبة الأخيرة، يجب على المواطنين تحقيق الشروط التالية:

1. الجنسية العراقية والإقامة في العراق، وعدم امتلاك دخل آخر أو ممتلكات عقارية تستدعي الدعم الاجتماعي.

2. الفئة العمرية تتراوح بين 18 و60 للرجال، و18 و55 للنساء.

3. يجب أن تتألف الأسرة من أربعة أفراد على الأقل.

4. لا يُسمح للمتقدم أن يكون مستفيدًا من برامج دعم أخرى.

5. تقديم المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية.