حملها مجاناً|.. تحميل قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية PDF الوجبة الأخيرة ديسمبر 2023

باقتراب إعلان الوجبة الجديدة للرعاية الاجتماعية في عام 2023، يسعى آلاف المواطنين للبحث عن قوائم الأسماء عبر منصة “مظلتي” وموقع وزارة العمل العراقية، وسيتم الكشف عن هذه الأسماء في الأيام القادمة، مما يتيح صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لجميع المستفيدين الذين يستوفون شروط الأهلية، ويتناول هذا البرنامج منحة لتخفيف العبء الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، خاصة الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة؟

“للحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة والاستفادة من الدعم المقدم، يجب على المواطن العراقي الجنسية والمنشأ أن يتوفر فيه ما يلي:

1. يكون عراقي الجنسية والمنشأ.

2. يكون مقيمًا دائمًا في دولة العراق.

3. أن لا يمتلك أصولًا أو عقارات ذات قيمة عالية.

4. أن يتكون عدد أفراد الأسرة من 4 أفراد على الأقل.

5. سيتم الإعلان قريبًا عن أسماء المقبولين للاستفادة من الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

من المقرر أن يتم نشر قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة لعام 2023 في جميع المحافظات عبر منصة “مظلتي” في الأيام القادمة. بعد ذلك، سيتم صرف الرواتب عبر المنافذ المخصصة، وتم فحص جميع الطلبات والتواصل مع المستفيدين الذين تم قبولهم وتوافرت فيهم الشروط المطلوبة، ولتحميل قوائم الأسماء، اتبع الخطوات التالية عبر منصة “مظلتي”:

1. قم بالدخول إلى منصة “مظلتي” الإلكترونية.

2. انتقل إلى قائمة خدمات الرعاية الاجتماعية.

3. اختر “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023”.

4. أدخل جميع البيانات المتعلقة بك بشكل صحيح.

5. اضغط على كلمة “تنزيل الكشوفات“.

6. سيتم تحميل الكشوف على جهازك في ثوانٍ.

7. افتح الملفات وابحث عن اسمك في القائمة.”