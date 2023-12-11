مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 32 كاملة على شاهد vip يمان يعد أمه بلم شمل أخواته

مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 32، ملايين الأشخاص من تركيا وخارجها من الدول العربية يتابعون مسلسل المتوحش الذي تصدر محركات البحث الفترة الأخيرة، والذي يعد ضمن الأعمال التركية الجديدة التي نالت إعجاب فئة كبيرة من الناس، المتوحش عمل درامي يشارك فيه مجموعة من الممثلين الأتراك منهم هاليت أوزغور ساري وسيماي بارلاس و يوردار اوكور و دولوناي سويسرا ومجموعة من النجوم، اليوم ننشر لكم تفاصيل جديدة تتعلق ب مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 32.

مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 32

تدور قص مسلسل المتوحش في إطار دراما اجتماعي مختلف وفريد من نوعه من الدرجة الأولى، تبدأ أحداث المسلسل حول شخصية يمان الطفل الذي تم خطفه عندما كان صغيراً من أمه أثناء لهوها في اللعب برفقة أمه، وتربى يمان في الشوارع وتعرف على 3 من الأصدقاء تربوا سوياً وأصبح يتجول في الشوارع لجمع الورق للحصول على المال لكي يعيش، وذات يوم قام بإنقاذ شاب وذهب معه إلى المنزل وتفاجئ ببعض التفاصيل وعندما رأته أمه كانت تشعر من ناحية بشعور غريب أنه أبنها وأن الشاب الذي أنقذه هو أخيه فعل ذلك دون أن يعلم شئ وهذا لأن يمان شاب شجاع.

وتمر الأيام ويتم كشف الحقيقة وتدور أحداث غير متوقعة الحلقات الماضية واستطاع سرحان والد يمان أن ينفذ بخطته ويقنع الجميع أنه الأب البطل الذي ضحى بحياته من أجل ابنه، واقتنع الجميع بذلك، ويفكر الجمهور أنها الحلقات الأخيرة لكن تدور تطورات وكواليس جديدة عندما يظهر والد رويا وتنقلب الأمور رأساً على عقب ويحاول إنقاذ يمان من محاولة قتل وتم حبس سرحان بعد أن اعترف أنه قتل روزجار وفي الحلقات القادمة يتم الكشف عن المزيد من الأسرار الشيقة.

الموعد والقنوات العارضة مسلسل المتوحش

مسلسل المتوحش تم عرضه لأول مرة على شاشات القنوات التركية وكان يعرض باللغة التركية دون ترجمة أو دبلجة، لذلك تمكنت شبكة mbc ومنصة شاهد vip أن تحصل على نسخة من المسلسل كي تنفرد بعرضها على الشاشات العربية لأول مرة، حيث تقوم قناة mbc 1 بعرض المسلسل يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع، ويتم نقل الحلقة في تمام الساعة 7 مساءً وفي تمام الساعة 7.30 عبر منصة شاهد في اي بي وفي الساعة 9 مساءً عبر شاشة قنوات mbc مصر.