“بـ 27 جنية بس” مفاجأة سعيدة بشأن أزمة السكر في مصر.. وزارة التموين تُوضح التفاصيل

تسعى الجهات المسؤولة داخل أراضي جمهورية مصر العربية لتوفير كافة الأمور لجميع مواطنيها، حيث أعلنت وزارة التموين المصرية عن مفاجأة بشأن أزمة السكر في مصر مما دفع المواطنين للبحث حول هذا الأمر لكي يتعرفون على جميع التفاصيل المتعلقة بالسعر، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الامر.

أزمة السكر في مصر

أعلنت وزارة التموين المصرية عن أن غدًا الموافق يوم الإثنين 12 ديسمبر لعام 2023 أنها ستقوم بصرف زيادة في كميات السكر لكافة المواطنين داخل أراضي جمهورية مصر العربية على بطاقات التموين الخاصة بهم وسيحصل أصحاب البطاقة التي تحتوي على ثلاثة أفراد على كيلو سكر زيادة، وبالنسبة لمن تشمل أربع أفراد فسيحصلون على 2 كيلو سكر زيادة على البطاقة.

والجدير بالذكر أن وزارة التموين المصرية أكدت على أن سعر الكيلو الزيادة على البطاقة التموينية سيكون بـ 27 جنيه وسيتم سدادها بشكل نقدي، وأما بالنسبة للكميات المستحقة فسعرها لن يتجاوز الـ 12.66 جنيه للكيلو الواحد.

سعر السكر في الأسواق المصرية

يشهد السكر في الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة 55 جنيه مما أدى إلى آثارة غضب المواطنين، وهذا ما دفع وزارة التموين لاتخاذ قرارات سريعة وعاجلة بشأن السكر لكي يتم توفيره بأسعار تناسب المواطنين الغير قادرين، لذا أقرت تخفيض سعره بدءً من 12 ديسمبر الجاري وصرف كيلو لكل ثلاثة أفراد في البطاقة، واثنين كيلو لكل أربعة أفراد على البطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال الإعلان عن أي مستجدات سوف نوفيكم بكافة الأخبار المتعلقة بهذا الأمر.