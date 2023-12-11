أسترد حقك الحين|.. كيفية تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق حساب المواطن الدفعة 73 لشهر ديسمبر 1445

أعلن برنامج حساب المواطن قبل لحظات عن إصدار الدفعة 73 لشهر ديسمبر 2023، وتتضمن هذه الدفعة الدعم الأساسي والإضافي، وذلك وفقًا للأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تُظهر هذه الأوامر استمرارية الدعم الإضافي حتى نهاية العام الجاري، حيث يعاود البرنامج بعدها صرف الدعم الأساسي فقط، ما لم تصدر أوامر إضافية خلال فترة زمنية إضافية.

كيف اعتراض على نتيجة الاستحقاق بحساب المواطن؟

بعد دخولك إلى الموقع والانتقال إلى الصفحة الرئيسية، انقر على “الدفعات المالية”، ثم، انقر على “تقديم اعتراض على الدفعة الحالية”.

حدد نوع الشكوى وانقر على “إرسال الشكوى” بعد تحديدها، يُرجى مراعاة أن تقديم اعتراض في حساب المواطن لا يكون ممكنًا إذا قدمت اعتراضين سابقين على نفس الدفعة، ويجب تقديم الاعتراض في غضون 90 يومًا كحد أقصى.

خطوات إضافة تابع لحساب المواطن

للوصول إلى حساب المواطن الإلكتروني، قم بزيارة الرابط الرسمي portal.ca.gov.sa، ثم اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة السر.

2. انقر على أيقونة “تفاصيل الطلب”.

3. انقر على أيقونة “بيانات التابعين”.

4. انقر على زر “إضافة تابع”.

5. قم بتعبئة بيانات التابع، مثل رقم الهوية، والاسم، وتاريخ الميلاد، والجنس، وأية بيانات أخرى مطلوبة.

6. بعد إتمام هذه الإجراءات، انقر على زر “حفظ”.

يتيح برنامج حساب المواطن لأي فرد مستقل والذي يستوفي شروط الاستحقاق الاستفادة منه، ويكفل ذلك من خلال تقديم المستندات التي تثبت استقلالية مسكنه، يشمل هذا المستند عقد موحد مسجل يحمل اسم المستفيد بالكامل، والذي يمكن الحصول عليه من شبكة إيجار، أو إثبات الاستقلالية من خلال شهادة من كلية عسكرية أو صك ملكية للسكن، يمكن أيضًا أن يكون الفرد تابعًا لمستفيد رئيسي.