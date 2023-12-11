“asd ma” التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب 2024 والشروط اللازمة

أعلنت الحكومة المغربية عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لكي يتمكن الأشخاص من الحصول على دعم منه، حيث بدأ البحث حول كيفية التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر لكافة الراغبين في القيام بهذه الخطوة، حيث حددت الجهات المسؤولة الشروط الواجب توافرها لكي يحصلون على هذا الدعم، واليوم سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر

لكي تتمكن من التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي لمنصة الدعم الاجتماعي المباشر.

انقر على خانة حساب جديد ثم اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

تأكد من صحة البيانات ثم انقر على خانة تسجيل ثم قم بتعبئة الاستمارة.

ارفق المستندات المطلوبة بشكل دقيق وسيتم مراجعة طلبك.

شروط الحصول على الدعم الاجتماعي

هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها لكي يتمكن الأشخاص من الحصول على الدعم الاجتماعي وهي:

ضرورة أن يكون رب الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم مغربي الجنسية.

يجب أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المغرب.

لابد أن يكون مسجل بالسجل الوطني للسكان وأيضًا السجل الاجتماعي الموحد.

التسجيل مُتاح لكلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء ذهنية أو جسدية أو حسية وغيرها.

الأسرة المحتاجة وأصحاب الأمراض المزمنة والإعاقة والبطالة.

موعد صرف الدعم الاجتماعي المباشر 2024

بعد تقديم الطلب من الراغبين في الحصول على الدعم يتم دراسة الطلب وخلال 30 يوم، وفي حالة قبول يبدأ الصرف في نهاية الشهر، وحددت أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة 500 درهم بشكل شهري ويُمكن ان تصل لألف درهم على حسب تركيبة عدد أفراد الأسرة.