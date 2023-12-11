كشوف الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ديسمبر 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

كشوف الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ديسمبر 2023، ينتظر صدورها و رفعها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المواطنين بفارغ من الصبر من جميع المحافظات، لأن الرعاية الاجتماعية تقدم مساعدات كثيرة للأسر المتعففة، هناك اهتمام كبير من المواطنين بعملية البحث عن الوجبة السابعة المقرر أن يتم الإعلان عنها في أي لحظة خلال الساعات القادمة، وخلال السطور التالية نقدم لكم خطوات الحصول كشوف الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ديسمبر 2023.

كشوف الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ديسمبر 2023

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل كامل طاقتها من أجل تقديم المساعدات في موعدها دون التأخير على المواطنين مراعاةً بظروفهم الصعبة التي يعيشون فيها بسبب الغلاء والتدهور الاقتصادي، حيث يعتمد الكثير من الأسر العراقية على دعم الرعاية وحسب ما صرحت به الوزارة أن التسجيل على الوجبات الجديدة يبدأ في شهر يناير المقبل لعام 2024 ويجب أن تتوفر جميع الشروط بالمتقدمين تجنباً لرفض الطلب على أن تأتي معايير الاستحقاق على النحو التالي

أن لا يقل العمر عن التسجيل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام. أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ولم يتغيب عن البلد لأكثر من ثلاثة أشهر. الأيتام والأرامل والمطلقات ويشترك أن يكون عمر النساء لا يقل عن 16 عام ولا يزيد عن 55 عام. عدم امتلاك المتقدم أي سجلات تجارية أو أصول. وأن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد. يجب أن يكون المتقدم غير مستفيد من أي أنظمة إجتماعية أخرى.

الاستعلام عن قوائم المشمولين بالدفعة العراق

يستطيع المواطنون أن يحصلون على نتائج الدفعة السابعة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص من داخل المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الرعاية الاجتماعية وكل ما يجب القيام به الآن هو اتباع الخطوات التالية: