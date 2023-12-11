بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. موعد صرف العلاوات الخمس 2023+ الفئات المتسحقة لـ صرف العلاوات الخمس من أصحاب المعاشات 2023

موعد صرف العلاوات الخمس، يرغب أصحاب المعاشات في معرفة كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس بعد إعلان صندوق التأمينات الاجتماعية عن جدول مواعيد صرف العلاوات الخمس لعام 2023.

موعد صرف العلاوات الخمس

موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثانية من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 في شهر ديسمبر الحالي.

سيتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2023 في شهر مارس 2024.

سيتم صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 في شهر ديسمبر 2024.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس 2023

يود أصحاب المعاشات معرفة كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس لعام 2023 بعد أن أعلن صندوق التأمينات الاجتماعية عن جدول مواعيد صرفها، للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ابحث عن أيقونة المستفيدين من العلاوات الخمس وانقر عليها.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية المكون من 14 رقمًا.

اضغط على رمز التحقق.

أرسل الطلب لمعرفة ما إذا كنت مستحقًا للحصول على العلاوات الخمس أم لا.

بعد إرسال الطلب، ستتم معالجته وسيتم إبلاغك بنتيجة الاستعلام، سواء كنت مستحقًا للحصول على العلاوات الخمس أم لا، يجب عليك متابعة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمعرفة مواعيد صرف العلاوات الخمس لعام 2023.

الفئات المتسحقة لـ صرف العلاوات الخمس من أصحاب المعاشات 2023

تذكر أن الفئات المستحقة لصرف العلاوات الخمس تشمل أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا قبل 30 يونيو 2005 وبعد 1 يوليو 2006 وبعد 1 يوليو 2007 وبعد 1 يوليو 2008 وبعد 1 يوليو 2009 وفي شهر يوليو 2016.