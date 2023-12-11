خطوات إضافة الزوجة في حساب المواطن 2024 وماهي شروط القبول

خطوات إضافة الزوجة في حساب المواطن 2024، هناك العديد من أنظمة الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين، لكن يعتبر حساب المواطن ضمن أهم وأشهر وسائل وانظمة الدعم المطورة التي تستهدف ألف الأسر السعودية وتقدم لهم دخل شهري ثابت يحصلون عليه حالة مطابقة معايير الاستحقاق عليهم، خلال هذه الفترة نجد أن هناك بحث حول معرفة الشروط والخطوات الأساسية لإضافة الزوجة في دعم حساب المواطن للحصول على الدفعة 74 لشهر يناير المقبل 2024، تابعوا معنا السطور التالية كي نتعرف سوياً على خطوات إضافة الزوجة في حساب المواطن 2024.

خطوات إضافة الزوجة في حساب المواطن 2024

تتم عملية الإضافة وفقاً لأهلية الاستحقاق التي أعلنت عنها الحكومة الفترة الماضية، مما يستعد حساب المواطن لاستقبال عدد جديد من المواطنين، حيث تتم عملية التسجيل بشكل إلكتروني على النحو التالي

أولاً عليكم زيارة موقع التسجيل من خلال الضغط على هذا الرابط حساب المواطن. ثم الضغط على كلمة تسجيل دخول. أو إنشاء حساب جديد برقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. ثم عودة الضغط على تسجيل الدخول يطلب من سيادتكم بعض البيانات الأساسية رقم الهوية الوطنية. رمز التحقق المرئي. الضغط دخول اختر إضافة زوجة في حساب المواطن. قم بملء استمارة الإضافة حسب البيانات المطلوبة. الضغط على تسجيل إرسال الطلب.

شروط تسجيل الزوجة في حساب المواطن