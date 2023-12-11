رابط تقديم مسابقة المعلمين 2024 والشروط والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من المعلمين والمعلمات عن رابط تقديم مسابقة المعلمين 2024، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم خلال الأسابيع الماضية، لتعيين عدد من المعلمين لسد العجز التي تعاني منه الوزارة مع بداية عام 2024.

رابط تقديم مسابقة المعلمين 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم عن أنه من المقرر أن يتم تعيين حوالي ما يقرب من 11 ألف و 114 معلم مساعد فصل، هذا بالإضافة إلى تعيين حوالي 18 ألف و886 معلم مساعد مادة خلال مسابقة 30 ألف معلم التي من المقرر أن تنطلق في يناير 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه من المقرر أن يتم استكمال تعيين المعلمين الجدد في مسابقة أخرى، والتي سوف تبدأ في يونيو المقبل ، والتي تسعى من خلالها الوزاترة أن تقوم بتعيين حوالي 23 ألف معلم و232 معلم مساعد مادة .

وأشارت وزارة التعليم السعوية أنه يمكن للمعلمين الراغبين في مسابقة التربية والتعليم الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية وتسجيل البيانات المطلوبة وارفاق الصور والأوراق المطلوبة وذلك بعد الإطلاع على الشروط الواجب توافرها والتي جاءت كالتالي:

شروط التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يجتاز المعلم اختبار الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

الا يزيد سن المتقدم عن 40 عام.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

الا يكون المتقدم سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف.

أن يلتزم المتقدم بالتقديم في نفس المحافظة التي يقيم بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم