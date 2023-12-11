صدرت هسة|.. تعرف على شروط إستحقاق معاش الرعاية الاجتماعية العراقية 2023 بعد صدورها

تعد أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العام 2023 قضية حيوية تثير اهتمام العديد من المواطنين العراقيين، حيث يعتبر هذا الدعم مصدرًا رئيسيًا للعائلات ذات الدخل المحدود الغير قادرة على التكيف مع التحديات المعيشية الصعبة. أعلنت وزارة العمل العراقية عن رابط إلكتروني يتيح للمواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين، وسنستعرض هذا بمزيد من التفصيل في الفقرات القادمة.

شروط استحقاق معاش الرعاية الاجتماعية العراقية 2023

ليكون المتقدم مؤهلاً لبرنامج الرعاية الاجتماعية، ينبغي أن يكون عراقي الجنسية ومقيمًا في العراق بإقامة دائمة. يتعين أن يكون عمر المتقدمين الذكور بين 18 و60 عامًا، في حين ينبغي أن يتراوح عمر المتقدمات الإناث بين 15 و55 عامًا. يشترط عدم وجود لديهم أصول أو عقارات، ويتعين على المتقدم عدم وجود دخل شهري ثابت.

كيف يمكن الاستعلام عن قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية؟

للاطلاع على قائمة المستفيدين، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو موقع مظلتي.

انتقل إلى قسم برنامج الرعاية الاجتماعية واختر الوجبة الأخيرة.

بعد ذلك، انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات وابحث عن اسم المستفيد.

عند العثور على الاسم، تحقق من تاريخ الميلاد لضمان التمييز بين الأفراد وتجنب الالتباس بسبب تشابه الأسماء.

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائمًا إلى تسهيل الأمور للمواطنين في مختلف المحافظات العراقية. خلال الساعات الأخيرة، أعلنت الوزارة عن إطلاق رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2023، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحدًا من أبرز برامج الدعم التي تقدمها الحكومة للعائلات، مما يساعدهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية، ومع ذلك، أعلنت الوزارة عن الشروط التي يجب أخذها في اعتبارها للراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج الرئيسي.

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية تلك المقالة، والتي تحدثنا فيها عن شروط استحقاق معاش الرعاية الاجتماعية العراقية 2023، كيف يمكن الاستعلام عن قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية؟.