رابط تقديم اعتراضات نتائج السبر الترشيحي 2024 سوريا برقم الاكتتاب علمي وأدبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية

تتزايد معدل البحث على محركات جوجل حول رابط تقديم اعتراضات نتائج السبر الترشيحي 2024 في سوريا بعد إعلان النتائج، لقد قام السيد الدكتور دارم طباع باعتماد نتائج السبر الترشيحي 2023-2024 للطلاب المؤهلين للالتحاق بالثانوية العامة، لذلك يعد السبر الترشيحي ضمن اهتمامات الكثير من الأسر السورية خلال هذه الفترة، لأن الأباء والأمهات يبذلون كل الجهد مع أبنائهم لكي يصلوا إلى أعلى المراكز يلتحقون بالكليات التي يحلمون فيها.

اختبارات السبر الترشيحي تقدم فيها الطلاب من الفرع العلمي والفرع الأدبي وكانت اللجان مؤمنة تحت إشراف فريق مختص من وزارة التربية والتعليم ولم يتم رصد أي حالات من الغش والشغب داخل اللجان، ورغم ذلك كانت نسب نجاح الطلاب منخفضة عن السنة الماضية وخاصةً في الفرع العلمي وهذا ما يجعل الطلاب تريد تسجيل اعتراض، تابعوا معنا السطور التالي كي نعرف سوياً على رابط تقديم اعتراضات نتائج السبر الترشيحي 2024.

رابط تقديم اعتراضات نتائج السبر الترشيحي 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم فرصة للطلاب الذين حصلوا على درجات قليلة التقديم على طلب اعتراض على نتائج السبر الترشيحي من خلال المقر الامتحاني ورقم بطاقة الهوية ورقم الاكتتاب وتعبئة الاستمارة أو من خلال الموقع الإلكتروني بالخطوات التالية

تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية. اختيار اعتراضات نتائج السبر الترشيحي 2023-2024. ثم إدخال البيانات المطلوبة وتعبئة الاستمارة بشكل صحيح. حدد عدد المواد. رقم الهوية. رقم الاكتتاب. وأخيراً الضغط على إرسال الطلب.

موعد تسجيل اعتراضات السبر الترشيحي 2023-2024 سوريا

قام الدكتور دارم طباع وزير التربية والتعليم بسوريا باعتماد تقديم اعتراضات نتائج السبر الترشيحي لطلاب من الفرع العلمي والأدبي بعد إعلان النتائج بيومين، وهذا جاء تضامناً مع الطلاب بسبب انخفاض نسب النجاح عن السنة الماضية، وبشكل رسمي بدأت عملية استقبال طلبات الاعتراض إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية صباح الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري وتستمر عملية التسجيل في الاعتراضات على نتائج السبر الترشيحي حتى يوم الخميس المقبل الموافق 14 من ديسمبر 2023. ومن المقرر إعلان النتائج قبل نهاية الشهر.