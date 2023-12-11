تَابع مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة الخامسة 5 الجديدة عبر تردد قناة Trt والقنوات الناقلة لجميع الحلقات

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 5 تصدرت محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، واستطاع جذب شريحة كبيرة من الجماهير خلال الآونة الماضية، ومن المقرر أن هذا المسلسل سيتم عرضه على قناة art التركية كل يوم اثنين وستكون مترجمة على قناة الفجر الجزائرية ، ومن المتوقع أن الحلقة الخامسة من هذا المسلسل ستحمل المزيد من التطورات والأحداث المثيرة.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة الخامسة

الان موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 5 والتي من المقرر أن تعرض يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر الحالي على قناة “تي ار تي” التركية، وسوف تبدأ الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، وسيتم عرضها مترجمة إلى اللغة العربية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الجزائر، كما ستعرض في تمام العاشرة والنصف بتوقيت مصر وليبيا، وفي الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية والأردن والسودان وسوريا، وستعرض الحلقة أيضًا مترجمة على قناة الفجر الجزائرية في يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

القنوات الناقلة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 5

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 5، ينبغي أن نشير إلى أن هذا المسلسل قد أحدث ضجة بمجرد عرض الحلقات الأولى منها ولهذا ازداد البحث عنه بشكل كبير، وإليكم مجموعة من القنوات التي تقدم تجربة مشاهدة ممتعة دون انقطاع، وهي قناة تي آر تي المشهورة، بالإضافة إلى إمكانية متابعته عبر قناة الفجر الجزائرية وقناة قطر الفضائية.

وتردد قناة تي آر تي الناقلة لحلقات مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 11042.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

على عرب سات:

التردد: 12073.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

على القمر الصناعي هوت بيرد:

التردد: 11565.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

وبذلك يتسنى للمشاهدين متابعة هذا المسلسل على أي من القنوات التي ذكرنا ترددها سابقا، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة، حيث أن الحلقة تعرض بشكل حصري عبر شاشة هذه القناة التي تحظى باهتمام الملايين من كافة أنحاء الوطن العربي، وهي قناة تركية تعرض المسلسل في تمام الساعة السابعة اليوم، كما تعرض الحلقة مترجمة للعربية في تمام الساعة الثامنة يوم الغد الثلاثاء والتي ينتظرها الجميع بشكل كبير، وذلك لأنها تعد من أهم الحلقات.