التأمينات الاجتماعية بتفرحكم بزيادة معاشات 2024 بقيمة 200 جنيه لهذه الفئات فقط من السنة الجاية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقرر زيادة معاشات 2024 بقيمة 15% ابتداءً من شهر يناير ، وذلك في ضوء قوانين ولائحة قانون التأمينات والمعاشات الذي صدر برقم 148 للعام 2019، والتي تنص بأن هناك زيادة سنويًا على المعاشات بمقدار 15%، الأمر الذي أسعد العديد من مستفيدي التأمينات الاجتماعية وكذلك المعاشات الأمر الذي جعلهم يعبرون عنه عبر شبكات الإنترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

زيادة معاشات 2024

أقرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه سيتم زيادة معاشات 2024 لكافة أصحاب التأمينات والمعاشات بقيمة 300 جنيه وبذلك يصل إجمالي المبلغ الذي سيحصلون عليه 1300 جنيه مصري وذلك وفقًا لما أشاد به رئيس اتحاد العمال البدراوي في ضوء قانون التأمينات والمعاشات برقم 148 لعام 2019 والذي يشير بوجود زيادة تصرف سنويًا بنسبة 15% على أن تصرف هذه الزيادة في يوم 30 من شهر يوليو من كل سنة، لذلك فنريد التأكيد عبر هذا المقال بأن الزيادة لن تصرف في شهر يناير 2024 وإنما في شهر يوليو القادم، ولكن في حال حدوث تأجيل من قبل الوزارة أو رئيس الجمهورية شخصيًا.

قيمة المعاشات في 2024

وبعد التعرف على مقدار زيادة معاشات 2024، فلقد أشارت الوزارة بانه سيتم رفع الحد الأدنى بنسبة 15% بمعنى من سيقبض 1105 جنيه فسيتم رفع قيمة معاشه كي يصبح 1300 جنيه بزيادة قيمتها 200 جنيه، بينما الذين يحصلون على معاش بقيمة 8720 جنيه فيحصل على معاش في شهر يناير 2024 بقيمة 10 آلاف جنيه أي نزول زيادة بمقدار 1280 جنيه، ونريد الإشارة بانه بالفعل مع كل يوليو سيتم إيداع زيادة على رواتب صحاب المعاشات والتأمينات.