Now “منصة مظلتي” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 بغداد وكل المحافظات شهر ديسمبر

تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf، حيث قامت وزارة العمل بدولة العراق بتقديم برنامج يعمل هذا البرنامج على دعم ومساعدة الأشخاص المستحقة، وهى الأشخاص محدودي الدخل بالإضافة إلى المطلقين والأرامل وغيرهم من الطبقات الفقيرة، لذلك الكثير من الناس التي قدمت في هذا البرنامج يتسألون عن طريقة الحصول على الاستعلام عن الأسماء الذين تم قبولهم، ولهذا قامت الوزارة بتقديم موقع إلكتروني لهم، حتى يتم استعلامهم بسهولة، وفيما يلي سوف نتحدث عن طريقة الاستعلام والشروط اللازمة لحصوله المواطن على الدعم والمساعدة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يتم بإتباع الخطوات الأتية:

الدخول إلى المنصة الرسمية التابعة لوزارة العمل وهي منصة مظلتي .

ثم بعد ذلك الولوج إلى الخدمات الإلكترونية.

الضغط على قسم الرعاية الاجتماعية.

وبعد ذلك الضغط على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023.

ثم قم إدخال رقم الوجبة والدفعة.

النقر على أيقونة الاستعلام.

ثم بعد ذلك النقر على كلمة تحميل الكشوفات.

وفي النهاية بعد تنزيل الكشوفات يقوم المتقدم بالبحث عن اسمه.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بغداد

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بوضع مجموعة من الشروط لكي يتم قبول المواطن في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وهذه الشروط هى:

فالرجال من الضروري أن لا يقل عمرهم عن 18 عامًا وأن لا يزيد عمرهم عن 60 عامًا، أما النساء من الضروري أن لا يقل عمرهم عن 15 عامًا وأن لا يزيد عمرهم عن 55 عامًا.

من الضروري أن يكون المتقدم ذات جنسية عراقية.

من الضروري أن يكون المتقدم ليس لديه أي أملاك أو عقارات أو أراضي أو أصول ذات قيمة عالية.

في حال توفر جميع الشروط التي قامت الوزارة بوضعها يتم قبول المواطن المتقدم على هذا الدعم بشكل فوري، كما أن وزارة العمل قد أتاحت الموقع الرسمي الخاص بها لكي تتم عملية الاستعلام عن الأسماء المقبولة في هذا الدعم بشكل الكتروني بدون أي صعوبات، حيث أنها قد أرادت أن تسهل على جميع المواطنين في كل المحافظات العراقية، وهم الأفراد الذين قاموا بالتسجيل في هذا البرنامج منذ عدة أيام هذا الشهر.