ملفّــَات اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة pdf | تَنزيـل اسماء الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي spa gov iq

ينتشر في العراق حاليا تساؤلات كثيرة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة هذا العام، حيث أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن استمرارية فرز الطلبات المقدمة من المواطنين ويتم اختيار فقط من تنطبق عليه الشروط، ويتم صرف الرعاية الاجتماعية على هيئة دفعات تشمل فقط الفئات المستحقة والأسر محدودة الدخل، حيث تسعى الحكومة لتوفير الدعم لهذه الفئات وتوفير حياة كريمة لهم لتخفيف الأعباء عليهم في ظل الأزمات الاقتصادية، ولذلك نقدم لكم كيفية الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن موعد صرف الدفعة الجديدة والتي من المقرر لها ان تكون في نهاية شهر ديسمبر الحالي، وأطلقت منصة مظلتي الالكترونية حتى يمكن الاستعلام عن اسماء المقبولين في الدفعة الجديدة من أجل التسهيل على المقدمين، وتصرف الرعاية الاجتماعية شهريا للفئات المستحقة (الأرامل والمطلقات، الأسر بدون عائل، محدودي الدخل، الأسر الفقيرة، أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة)، ومن المتوقع أن ينتهي العمل على فرز الطلبات المقدمة خلال أيام وفوز ذلك سيتم الاعلان عن اسماء المقبولين.

شروط الحصول على الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية

وضعت الحكومة عدة شروط لكي تقدم على برنامج الرعاية الاجتماعية ويتم قبولك ولضمان وصول الدعم إلى المستفيدين وتتمثل فيما يلي:

ان يكون المواطن عراقي الجنسية ويشترط أن يكون مقيم بداخلها حيث لا تقبل من يعيش خارج العراق.

عدد أفراد الاسرة لا يقل عن أربعة كما يلزم أن يكون عمر المتقدم 18 عاما فيما فوق.

ألا يكون حاصلا على معاش حكومي او مساعدات مالية او مسجل في برامج دعم أخرى تابعة لوزارة الشؤون.

لا يمتلك أصول او عقارات او سجل تجاري لكي يتم التسجيل.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين عبر منصة مظلتي

أتاحت الحكومة فرصة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الدفعة السابعة والاخيرة عبر الانترنت للتسهيل على المواطنين، ويمكن معرفة اذا تم قبولك ام لا من خلال الخطوات التالية: