“لينك التحميل” اسماء الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي 2023 الوجبة الاخيرة رسميا من وزارة العمل العراقية

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الأعلى بحثًا خلال الفترة الراهنة، حيث بالفعل قامت الوزارة بالإعلان عن الوجبة السادسة، والتي أصبحت جميع أسماء المستحقين على منصة مظلتي، حيث تسعى الوزارة في إرسال الدعم إلى الأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف الصعبة أصبح العديد من الأشخاص في حاجة لهذا الدعم، لذا نجد العديد من الأشخاص يبحثون عن هذه الأسماء، وهذا بالطبع بعد توافر بعض الشروط لديهم الموضوعة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 تم تفعيله حيث تقدم الوزارة هذا الدعم إلى الأشخاص المستحقين بهدف مساعدتهم، وهذه هي خطوات التقديم:

الولوج إلى منصة مظلتي .

كتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق مع كتابة رقم البطاقة الشخصية.

اختيار الوجبة والدفعة من الخيارات المتوفرة أمامك.

النقر على”تحميل كشوفات المستحقين” من الصفحة الرئيسية.

ومن خلال هذا الكشف يمكنك الإطلاع على إذا كان اسمك من ضمن هذه الأسماء أم لا.

اسماء الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 حتى تضمن الحصول على هذا الدعم، لا بد أن يكون متوفر لديك جميع الشروط التي أشارت لها الوزارة مؤخرًا، وهذه الشروط متمثلة على النحو التالي: