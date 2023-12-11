تكافل وكرامة ديسمبر 2023 رابط الاستعلام والشروط الجديدة| وزارة التضامن الإجتماعي

تكافل وكرامة ديسمبر 2023، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي والخاص بأسماء الكشوفات الجديدة والمقبولين في برنامج تكافل وكرامة ديسمبر 2023، حيث أكدت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة”نيفين القباج” على أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج تكافل وكرامة ، إلا أن الوزارة قامت بالموافقة على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام والشروط التي أعلنت عنها الوزارة ….

تكافل وكرامة ديسمبر 2023

حيث يعد تكافل وكرامة ديسمبر 2023 من أهم وأشهر برامج الدعم التي تقدمه الحكومة المصرية لعدد كبير من الأسر المصرية من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، وشراء ما يلزمهم من طعام وشراب وتغطية المصاريف التي يحتاج إليها رب الأسرة،وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعي التي أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج تكافل وكرامة وهي:

شروط التقديم في تكافل وكرامة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون المتقدم لديه أصول أو عقارات.

كما يجب ألا يكون المتقدم غير مسجل في التأمينات الإجتماعية.

ألا يكون المتقدم له دخل شهري ثابت.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي