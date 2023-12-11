عاجل “تعطيل الدراسة في العراق لمدة أسبوع” بداية من 11 ديسمبر حتى 20 ديسمبر 2023.. أعرف السبب

أعلنت وزارة التربية العراقية لجميع الطلاب والطالبات في الصفوف الدراسية المختلفة، عن تعطيل الدراسة في العراق لمدة أسبوع وفقًا من اليوم الموافق 11 من ديسمبر الموافق يوم الأثنين 2023، حتى 20 من ديسمبر الموافق يوم الأحد، وبالتالي فقد يمكنك معرفة الأسباب التي عن طريقها يمكن أن يتسبب التعطيل الدراسي لكل هذه المدة، ولذلك فقد يمكنك أن تقوم بمتابعة المقال بشكل كامل.

تعطيل الدراسة في العراق لمدة أسبوع

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تعطيل الدراسة في العراق لمدة أسبوع بداية من يوم 11 من ديسمبر 2023 حتى يوم 20 من ديسمبر، وذلك نظرًا لإجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات، وبالتالي فقد أنها تقام في المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، ومن أجل تهيئ تلك المراكز الانتخاباية في المؤسسات يجب أن يتم إعطاء إجازة رسمية لجميع الطلاب والطالبات في المدارس التي سوف يتم إجراء الانتخابات بها.

موعد استئناف الدراسة بعد الانتخابات العراقية 2024

أعلنت وزارة التعليم بالعراق على أن يكون موعد استنئاف الدراسة بعد الانتخابات في العراق، سوف يكون في يوم الأربعاء الموافق 20 من ديسمبر 2023، مع العلم بأن في حالة غياب الطالب أكثر من المدة المعلن عنها من الوزارة سوف يتم احتسابها من أعمال السنة الخاصة به، وبالتالي فقد يصبح الغياب ضرر كبير خاص به نظرًا لأنه متعلق بالدرجات النهائية الخاصة بالطالب.

أسباب تعطيل الدراسة في العراق 2024

السبب الأساسي المعلن عنه من الوزارة لتعطيل الدراسة، فقد يكون هو الانتخابات المحلية للمحافظات بداخل دولة العراق وانها سوف تقام في المؤسسات التربوية