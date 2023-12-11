خطوات التسجيل في منحة 1000 جنيه للعمالة الغير منتظمة الشروط والأوراق المطلوبة

في إطار جهود الدولة المصرية لدعم العمالة غير المنتظمة، وتوفير حياة كريمة لهم، أعلنت وزارة القوى العاملة عن إطلاق منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة وتهدف المنحة إلى دعم العمالة غير المنتظمة، وتوفير مصدر دخل لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتشمل المنحة العمالة غير المنتظمة من الجنسين، والعاملين في القطاعات غير الرسمية، مثل العمالة الزراعية، والعاملين في الحرف اليدوية، والعاملين في المقاولات، والعاملين في البيوت، والعاملين في مجال النظافة، وغيرها.

خطوات التسجيل في منحة 1000 جنيه للعمالة الغير منتظمة

يمكن للعامل غير المنتظم القيام بالتسجيل من أن يحصلوا على منحة 1000 جنيه وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الخطوة 1: انتقل إلى موقع وزارة القوى العاملة.

الخطوة 2: انقر على أيقونة “منحة العمالة غير المنتظمة”.

قم بإدخال البيانات التالية: الاسم كاملًا والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والمحافظة ثم العنوان بالتفصيل والمهنة ورقم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية (إن وجد).

التسجيل بالحضور الشخصي

يمكن للعامل غير المنتظم أيضًا التقدم للحصول على المنحة من خلال الحضور الشخصي إلى أحد فروع وزارة القوى العاملة على مستوى الجمهورية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى أحد فروع وزارة القوى العاملة.

تقديم المستندات المطلوبة، وهي:بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة قيد من مكتب القوى العاملة التابع له.

شهادة خبرة إن وجدت.

ملء استمارة طلب المنحة.

تقديم طلب المنحة إلى مكتب القوى العاملة.

المستندات المطلوبة

عند التقديم للحصول على منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، يجب تقديم المستندات التالية: