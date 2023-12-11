الهلال يحقق الانتصار علي التعاون بثلاثة اهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين

مباراة الهلال والتعاون تويتر، يترقب الجميع مواجهة من العيال الثقيل في كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال السعودي ونظيرة التعاون مواجهة منتظرة للغاية في الدور ربع النهائي وجدير ان حقق نادي الهلال السعودي فوزاً بنتيجة هدفين لهدف على فريق الطائي في مباراة قوية ضمن الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي، ويأمل اليوم ان يحقق الفوز علي مستضيفة اليوم نادي التعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الهلال والتعاون تويتر

تعززت معنويات فريق الهلال بعد آخر فوز، ويجدر الإشارة إلى أن قرعة الدور ربع النهائي للبطولة الشهيرة أقيمت في بداية شهر نوفمبر الماضي وشملت مواجهات بين الفيصلي والاتحاد، وأبها والخليج، والشباب والنصر، والهلال والتعاون ويأمل الهلال السعودي ان يتخطي تلك المباراة ويحقق الفوز ويترقب مواجهة اي من الفرق التي ستحقق الفوز.

موعد مباراة الهلال والتعاون السعودي

تنطلق مواجهة الهلال والتعاون السعودي اليوم في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 4:45 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 6:45 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة للمباراة الهلال والتعاون

تنقل مواجهة الهلال ونظيرة التعاون السعودي علي شبطة قنوات اس اس سي الرياضية المباريات بالكامل اليوم، وستعرض فعاليات المباراة بجودة عالية في السعودية، وبإمكانك الاشتراك في شاهد لمشاهدة المباراة بجودة عالية إذا كنت خارج المملكة.