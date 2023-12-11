أقوى قناة رياضية في الشرق الاوسط “تردد قناة بين سبورت الرياضية المفتوحة” 2024 BeIN SPOTRS

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة بين سبورت الرياضية حيث تعتبر قناة بين سبورت من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي والشرق الأوسط وتقوم قناة بين سبورت ببث جميع مباريات الدوري الانجليزي وجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا و دوري أبطال أوروبا ، كما تبث قناة بين سبورت بجودة عالية ويمكن مشاهدة ومتابعة جميع اخبار الرياضة في الوطن العربي والعالم عبر تردد قناة بين سبورت الرياضية المفتوحة وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة بين سبورت الرياضية.

تردد قناة بين سبورت الرياضية



يبحث جميع مشجعي ومتابعي كرة القدم في الوطن العربي وأفريقيا عن تردد قناة بين سبورت الرياضية لمشاهدة تصفيات بطولة دوري ابطال افريقيا المقامة حالياً حيث يلعب النادي الأهلي المصري ونادي بيراميدز في بطولة دوري ابطال افريقيا ومن الجدير بالذكر أن مباراة صن داونز وبيراميدز تقام يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وإليكم تردد قناة بين سبورت الرياضية.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11310

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 2\3

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز اليوم

يمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز عبر تردد قناة بين سبورت الرياضية والتي تحصل على حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.