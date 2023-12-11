السنة الجديدة جاية علينا بكل الخير “شقق الاسكان الاجتماعي بمقدم 10 ألف جنية بس” شرط أساسي البطاقة

يتساءل الكثير من المواطنين في الأيام الأخيرة الماضية عن شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي حيث أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعى وصندوق دعم التمويل العقاري عن عن جميع شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي التي يتم على أساسها اختيار المواطنين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم بدء حجز شقق الاسكان الاجتماعي في شهر يناير 2023 وخلال السطور التالية نكشف عن شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي حيث يجب أن تتحقق جميع الشروط التي أعلنتها وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري للموافقة على الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي وإليكم جميع شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي.

أولًا يجب أن يكون المواطن مصري الجنسية من أب وأم مصريين.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

يجب أن أن يتم شراء كراسة الشروط من مكتب الإدارة العامة في المحافظة التابع لها.

يجب تقديم وصل دفع مقدم الحجز.

يجب التسديد بنظام التمويل العقاري وعدم السداد مرة واحدة.

يجب تقديم إثبات محل الاقامة في نفس المحافظة التي بها الوحدات السكنية المقدم عليها.

أو يجب تقديم مكان العمل.

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024

بعد معرفة شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي يبحث الكثير من المواطنين في جميع المحافظات عن موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي للعام الجديد حيث اعلنت وزارة الاسكان الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني أنه سيتم فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي إلكترونيًا عبر موقع صندوق دعم التمويل العقاري وسيتم رفع جميع المستندات المطلوبة في شهر يناير 2024.