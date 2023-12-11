هل يُقدم مصرف الرافدين هدايا راس السنه 2024 للمواطنين في العراق؟ “المركز الإعلامي للبنك” يُوضح

بالتزامن مع اقتراب رأس السنة الميلادية لعام 2024 القادم، قد انتشرت بعض الأخبار بشأن تقديم مصرف الرافدين هدايا راس السنه للمواطنين والمواطنات، وهذا ما جعل البنك يتحدث عن هذا الأمر موضحًا الحقيقة، وهل يوجد بالفعل هدايا ومبالغ مادية ومسابقات مقدمة إلى المواطنين من المصرف أم لا، فضلًا تابعوا معنا.

مصرف الرافدين هدايا راس السنه

حتى الآن لم يقوم مصرف الرافدين بنشر أي أخبار بشأن تقديم هدايا ومسابقات أو رواتب ومبالغ مالية للمواطنين بمناسبة رأس السنة الميلادية، بل للأسف نفى البنك وجود هدايا او مسابقات، بل وضح أن كل ما تنشره المواقع بشأن هذا الأمر لا يمت للواقع بصلة، وفي حال وجود أمرًا كهذا سيتم النشر بشكل رسمي على المواقع الرسمية للبنك، أي خاصة الأمر لا يقدم مصرف الراجحي هدايا بمناسبة قدوم رأس السنة الميلادية.

أبرز المعلومات عن مصرف الرافدين

وضحنا لكم حقيقة تقديم مصرف الرافدين هدايا راس السنه، وبالنسبة لمصرف الرافدين، فهو أحد المصارف العراقية الحكومية، والذي تأسس في بغداد منذ عام 1941، ويوجد له فوق 100 الفرع داخل مختلف محافظات العراق، بل له فروعًا أخرى في اليمن والبحرين ولبنان ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وقد تأسس المرف وكان رأس ماله حوالي خمسين ألف دينار عراقي، حيث كان أول المصارف في العراق والذي يقدم الخدمات المصرفية للمواطنين والمواطنات في العراق، ومع التطورات تمددت خدماته إلى خارج العراق، وقد اعمل بمفرده سنوات إلى أن أتى مصرف الراشدين والذي عمل بجانب مصرف الرافدين، وكلاهما يعملان تحت إشراف البنك المركزي العراقي.

بيع الدولار للمواطنين مصرف الرافدين

يتم بيع الدولار وفق عدد من المتطلبات من مصرف الرافدين إلى المواطنين، وتأتي المتطلبات على النحو التالي: