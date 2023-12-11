التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر 2024 عبر Https www asd ma خطوة بخطوة

تساؤلات كثيرة مطروحة حول منصة الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب والتي تهدف الي مساعدة الاسر الفقيرة محدودة الدخل وتقديم الدعم اليهم، ولقد تم فتح الباب للتسجيل للمواطنين الراغبين في التقديم وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي، وأعلنت الحكومة عن موعد صرف الدعم الاجتماعي والشروط المطلوبة للتسجيل، ونقدم اليكم خلال سطور المقال رابط منصة الدعم الاجتماعي فتابعوا معنا.

شروط التسجيل في منصة الدعم الاجتماعي المباشر

هي أحد المبادرات التي تقوم بها الحكومة بالمغرب للتركيز على دعم الاسر الفقيرة المحتاجين للدعم، وتهدف هذه المنصة إلى توفير مساعدات مالية شهرية للأسر محدودة الدخل وتقديم تسهيلات للأطفال في سن الدراسة ولكن وفق شروط معينة وضعتها الحكومة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين كما يلي:

يكون رب الأسرة مغربي ومقيم داخل حدود المملكة.

يتاح التسجيل فقط للاسر التي لديها اشخاص من أصحاب الاعاقة او ذوي الاحتياجات الخاصة الجسمية والعقلية بشرط تقديم الاثبات الطبي لذلك.

أن يكون عائل الاسرة مسجل لدى السجل الاجتماعي الموحد وبرنامج السجل الوطني للسكان.

الأشخاص الذين لديهم اعاقة او امراض مزمنة او محدودي الدخل او بطالة.

موعد صرف الدعم الاجتماعي المباشر

يحاول البرنامج تقديم المساعدة المباشرة للاسر المغربية إضافة إلى عدة تسهيلات لمن لديه أبناء في الدراسة او حديثي الولادة، ومن اهم اهداف البرنامج هو انشاء قاعدة بيانات من الفئات المستهدفة وشبكة أمان اجتماعي لها، ويتم صرف الدعم الاجتماعي في نهاية كل شهر بشرط استيفاء كافة الشروط المطلوبة على ان يتم صرف أولى الاعانات بداية من نهاية شهر ديسمبر الحالي، وتنوع الاعانات المقدمة من هذه البرنامج ومنها منحة شهرية للاسرة عن كل طفل لم يبلغ 21 عاما حتى الطفل السادس لمن يذهبون للمدارس كما يلي:

منح الابن الاول حتى الابن الثالث 200 درهم بداية من ديسمبر 2023.

تزداد هذه المنحة في عام 2024 الي 250 درهم.

وتكون بحلول عام 2015 نحو 300 درهم.

منح الابن الرابع حتى السادس نحو 360 درهم.

خطوات التسجيل في منصة الدعم الاجتماعي المغرب