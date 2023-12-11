HRER LINK “رابط نتائج السبر الترشيحي” بدون رقم اكتتاب 2024 .. الفرع الأدبي والعلمي

تزامنًا مع اعلان وزارة التربية والتعليم السورية عن اعتماد نتائج السبر الترشيحي يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن رابط نتائج السبر الترشيحي وذلك للتعرف على نتائج استكمال تعليمهم الجامعي وترشحهم للتخصص المناسب حيث ينبغي للطالب الحصول على 500 درجة كحد أدنى لاجتياز اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة في الفرعين العلمي أو الأدبي وسيتم تفعيل رابط نتائج السبر الترشيحي عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط نتائج السبر الترشيحي

ازدادت عمليات البحث عبر جميع محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في سوريا عن رابط نتائج السبر الترشيحي حيث تعتبر نتائج السبر الترشيحي من أهم النتائج التي يبحث عنها الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في سوريا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج السبر الترشيحي يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر الجاري عبر رابط نتائج السبر الترشيحي ، وقد تقدم لأداء الاختبار أكثر من 56 ألف طالب وطالبة من طلاب شهادة الثانوية العامة في سوريا.

خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي

يستطيع جميع الطلاب والطالبات في سوريا الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي من خلال رابط نتائج السبر الترشيحي المتاح عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية وعملت وزارة التعليم في سوريا بكل جهودها لتوفير النتائج للطلاب إلكترونيًا، وذلك عبر الخطوات التالية: