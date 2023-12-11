“هنـــا” خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي سوريا بالاسم فقط 2024 “الفرع الأدبي والعلمي

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في الفرع العلمي والادبي في سوريا عن خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي سوريا حيث أعلنت وزارة التربية السورية عن تفعيل رابط الحصول على نتائج السبر الترشيحي في سوريا يوم السبت الموافق 9 ديسمبر 2023 وذلك لجميع الطلاب في جميع المحافظات السورية المختلفة ، وقد تم اعتماد نتيجة الترشح للشهادة الثانوية العامة 2023-2024 قبل أيام وتم الرفع النتائج إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية السورية وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي سوريا.

خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي سوريا

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب وأولياء أمور الشهادة الثانوية العامة عن خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي سوريا والتي تم ظهورها رسميًا عبر موقع وزارة التربية السورية وإليكم خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي سوريا.

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة التربية السورية من هنا.

ثم قم بالضغط على نتائج الترشح للشهادة الثانوية العامة برقم الاكتتاب.

ثم قم باختيار الفرع العلمي أو الفرع الأدبي.

ثم قم تسجيل رقم الاكتتاب.

ثم اضغط على “بحث”.

نتائج الترشح للشهادة الثانوية العامة في سوريا 2023-2024

بعد الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي سوريا يبحث الكثير من الطلاب عن الحد الأدنى للنجاح واجتياز اختبار السبر الترشيحي للشهادة الثانوية العامة 2023-2024 حيث أعلن مصدر موثق داخل وزارة التربية السورية عن شرط الحصول على 500 درجة من أصل 1000 درجة كحد أدنى لاجتياز امتحان السبر الترشيحي هذا العام.