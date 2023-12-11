“يابختك ياللي شغال خاص“ موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور افرح وزقطط

يتساءل الكثير من الأشخاص عن حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وقد أعلن المجلس القومي للأجور والدكتورة هالة سعيد الموعد الرسمي الخاص بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين والموظفين في القطاع الخاص بعدما تم زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور مرتين سابقا في عام 2022 و2023

هل ستتم زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لعام 2024؟

أعلنت الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن نسبة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين في القطاع الخاص تم ارتفاعه من قبل في يناير عام 2022 ووصل قيمته في يناير 2023 إلى 2700 جنية، وتم زيادة الأجر للمرة الثانية على التوالي في شهر يوليو 2023 من 2700 جنية إلى 3000 جنيه، بالإضافة إلى أنها أوضحت أنه سوف يتم ارتفاعه للمرة الثالثة في العام الجديد من 2024 وسوف يصل قيمة الأجر من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أعلن المجلس من قبل أنه سيتم صرف علاوة بشكل سنوي لكافة العاملين في القطاع الخاص بهدف تشجيعهم وهذه العلاوة تصل إلى 3٪ سنويا أي حوالي 200 جنيه زيادة سنوية، كما أوضح أن هذه العلاوة كانت منذ فترة طويلة تبلغ 100 جنيه كحد أدنى لكافة العاملين والموظفين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن المجلس القومي للأجور أعلن أنه سوف يتم تطبيق هذه الزيادة على العلاوة السنوية بداية من شهر يناير 2024.