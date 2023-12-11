“رابط شغال” أسماء الرعاية الإجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة |منصة مظلتي umbrella

أسماء الرعاية الإجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة، يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية بالإطلاع على الكشوفات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية والخاصة بأسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عنها والشروط المطلوبة خلال السطور التالية …..

أسماء الرعاية الإجتماعية 2023

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية 2023، والتي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية على موقعها الرسمي على الإنترنت تيسيراً على عدد كبي من المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، والتي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي جاءت كالتالي:

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الرعاية الإجتماعية وهي.

أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية.

وأن يكون مقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون المتقدم لديه أصول أو عقارات.

كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام للرجال.

أما للسيدات يجب ألا يقل سن المتقدمة عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

رابط أسماء الرعاية الإجتماعية ديسمبر 2023

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية التي تقدمه وزارة العمل العراقية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: