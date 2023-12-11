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تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في كأس الملك اليوم الإثنين 11-12-2023 ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في كأس الملك

محمودمنذ 7 ساعات
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يرغب الكثير من عشاق كرة القدم السعودية في معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في كأس الملك، حيث يلتقي فريق النصر الليلة مع نادي الشباب في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، كما يخوض نادي الهلال مباراة قوية مع نادي التعاون في ذات الدور من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتوقع أن تشهد المباراة حماسا كبيرا من جانب الفريقين، حيث يرغب فريق النصر في السير نحو نهائي البطولة بكل ما اُوتي من قوة، كما أن نادي الشباب يُمني النفس ليصل إلى مراحل بعيدة من البطولة.

مباراة النصر والشباب في كأس الملك اليوم

سيواجه فريق النصر نادي الشباب في ديربي الرياض المنتظر، وذلك في إطار ربع نهائي كأس الملك 2024، حيث يسعى فريق الليوث لاستعادة الانتصار وتعويض الهزيمة الكبيرة التي مني بها في مواجهة الدوري السعودي السابقة أمام نفس الخصم بنتيجة رباعية نظيفة، على الرغم من التحديات المتوقعة، يتطلع النصر إلى تحقيق الانتصار في ظل الظروف الإيجابية التي يعيشها العالمي، هذه الظروف الاستثنائية تجعل الفريق متأهبا وفي قمة استعداده لتلك المواجهة القوية، والتي ستحسم من يصعد إلى نصف نهائي البطولة.

من جهة أخرى، يمتلك النصر فرصة ذهبية لتحقيق كأس الملك، حيث لم يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز منذ ثلاثة عقود، يعتبر الهدف الرئيسي لفريق كريستيانو رونالدو حاليًا هو تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، ويدرك اللاعبون أهمية الفوز أمام الشباب لتحقيق هذا الهدف الكبير والحصول على أغلى الكؤوس، منذ شهر أغسطس، يظهر النصر بمستوى متميز حيث لم يتلقى الهزيمة سوى مرة واحدة، وتلك الهزيمة كانت على يد الهلال، بينما يعاني الشباب من تقلبات كبيرة في الأداء والنتائج، حيث لم يحقق الفوز في آخر خمس مباريات شارك فيها في جميع المسابقات.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

تستعرض المعلومات أن مباراة النصر والشباب ستُبث مجانًا داخل المملكة العربية السعودية عبر قناة SSC1 SD، وسيقوم تطبيق شاهد بتوفير بثًا مجانيًا لمباراة النصر والشباب داخل السعودية، ولكن سيكون بتقنية الصورة SD، ولكن إذا كنت خارج المملكة أو تفضل مشاهدة المباراة بجودة عالية الوضوح، يتعين عليك الاشتراك وشراء جهاز GOBX لفك تشفير قناة SSC1 HD، هذا يوفر خيارًا للجماهير الراغبة في متابعة اللقاء بصورة أكثر وضوحًا، ويشير إلى وجود خدمات متقدمة تتطلب اشتراكًا خاصًا لضمان جودة عالية في البث.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في كأس الملك

تنقل قناة SSC1 الرياضية السعودية مباراة النصر والشباب في ربع نهائي بطولة كأس الملك، وذلك عبر التردد التالي:

  • التردد: 12380.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • معدل التصحيح: 3/4.

موعد مباراة النصر والشباب في الكأس

تبدأ مباراة النصر والشباب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ومن المقرر أن تُقام المباراة على ستاد نادي الشباب.

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محمودمنذ 7 ساعات
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