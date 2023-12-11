تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في كأس الملك اليوم الإثنين 11-12-2023 ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

يرغب الكثير من عشاق كرة القدم السعودية في معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في كأس الملك، حيث يلتقي فريق النصر الليلة مع نادي الشباب في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، كما يخوض نادي الهلال مباراة قوية مع نادي التعاون في ذات الدور من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتوقع أن تشهد المباراة حماسا كبيرا من جانب الفريقين، حيث يرغب فريق النصر في السير نحو نهائي البطولة بكل ما اُوتي من قوة، كما أن نادي الشباب يُمني النفس ليصل إلى مراحل بعيدة من البطولة.

مباراة النصر والشباب في كأس الملك اليوم

سيواجه فريق النصر نادي الشباب في ديربي الرياض المنتظر، وذلك في إطار ربع نهائي كأس الملك 2024، حيث يسعى فريق الليوث لاستعادة الانتصار وتعويض الهزيمة الكبيرة التي مني بها في مواجهة الدوري السعودي السابقة أمام نفس الخصم بنتيجة رباعية نظيفة، على الرغم من التحديات المتوقعة، يتطلع النصر إلى تحقيق الانتصار في ظل الظروف الإيجابية التي يعيشها العالمي، هذه الظروف الاستثنائية تجعل الفريق متأهبا وفي قمة استعداده لتلك المواجهة القوية، والتي ستحسم من يصعد إلى نصف نهائي البطولة.