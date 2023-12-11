الآن ظهرت|.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وما هي شروط الحصول على الدعم

يبحث العديد من الأفراد عن قائمة المستفيدين من الدعم الاجتماعي في الوجبة الأخيرة لعام 2023، والتي تم الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارة، ويهتم هؤلاء الأفراد بمعرفة ما إذا تم قبولهم أم لا، وهذا يعود إلى جهود بحث استمرت لفترة طويلة، وسنلقي نظرة مفصلة على هذه الأسماء ونقدم تفاصيل إضافية في مقالنا لتوضيح كيفية استفادتهم من هذا الدعم الاجتماعي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

للوصول إلى أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، يكفي أن تتبع الخطوات التالية:

1. انتقل بسرعة إلى موقع “مظلتي“.

2. سجّل البيانات الخاصة بك وانقر على أيقونة تسجيل الدخول.

3. انتقل إلى قسم “عرض الكشوفات” عبر النقر على الأيقونة المخصصة.

4. ستظهر لك قائمة بأسماء المستحقين، حيث يمكنك الاستعلام لمعرفة ما إذا تم قبول طلبك للاستفادة من الرعاية أم لا.

5. في حالة الموافقة على طلبك، يمكنك التوجه إلى ماكينة الصرف لسحب المبلغ المخصص.

يُشير العديد من الأفراد في العراق الذين استفادوا من هذا الدعم إلى أهمية الوصول الإلكتروني عبر الرابط للاطلاع على هذه الأسماء.

شروط الرعاية الاجتماعية العراقية

يمكنك الوصول إلى قائمة أسماء المستفيدين لعام 2023 من خلال الرابط المتاح، شريطة أن تتوافر الشروط التالية:

1. يجب أن يكون المستفيد من الرعاية عراقي الجنسية.

2. ينبغي أن لا يقل عمره عن 18 عامًا.

3. يتعين أن تكون أسرته مكونة على الأقل من أربعة أفراد.

4. يجب عدم امتلاكه لأي ممتلكات تجارية أو عقارية.

5. يلزم إرسال جميع الوثائق الضرورية، مثل شهادة الزواج أو الطلاق، إلى جانب الشهادة الصحية في حالة وجود مرض محدد.

بعد الامتثال لجميع هذه الشروط وتقديم الأوراق المستندة، يتسنى لك الوصول بسهولة ويسر إلى دعم رعاية الاجتماعية.

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية تلك المقالة، والتي عرضنا عليكم فيها شروط الرعاية الاجتماعية العراقية، أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.