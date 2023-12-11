طريقة التسجيل في منصة إحسان والخدمات التي تقدمها وطرق التواصل معها

منصة إحسان: منصة إلكترونية تعمل على ربط البيانات بين القطاع الحكومي والخاص لتقديم خِدْمَات بصورة أفضل لمواطني المملكة العربية السُّعُودية، فمن خلال منصة إحسان يتم تقديم العديد من الخِدْمَات التي تؤدي إلى المحافظة على دور المملكة التنموي والخيري، ما هي الخِدْمَات التي تقدمها منصة إحسان، وكيف يتم التسجيل على المنصة للاستفادة من خدماتها، وكيف يتم التواصل مع الجمعية، هذا ما سنعرضه من خلال مقالنا.

طريقة التسجيل في منصة إحسان 1445

يمكنك التسجيل في منصة إحسان لتتمكن من الحصول على كافة خِدْمَات المنصة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة إحسان عبر الإنترنت. اضغط على زر التسجيل. ادخل جميع بياناتك الشخصية المطلوبة. ادخل رَقَم الجوال. قم بإدخال رمز التحقق المرسل إلى هاتفك.

بهذه الخطوات تكون قد فعلت حسابك على المنصة ويمكنك الآن الاستفادة من كافة الخِدْمَات التي تقدمها المنصة.

ما هي الخِدْمَات التي تقدمها منصة إحسان؟

تقدم منصة إحسان مجموعة من البرامج الخيرية، والتي تستهدف المحتاجين والفقراء والأيتام والمرضى وأصحاب الدخل المحدود، وتشمل هذه البرامج ما يلي:

برنامَج غِراس: يقدم الدعم المالي مثل المنح النقدية، أو الدعم الطبي، أو التعليمي، أو السكني. مشروع سقيا الماء: يهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق النائية، وذلك من خلال بناء الآبار أو محطات تحلية المياه برنامَج مشاريع الإسكان: والذي من خلاله تقديم المنصة القروض الميسرة أو منح الأراضي أو المساهمة في تكاليف البناء.

والعديد من البرامج الأخرى التي تقدمها المنصة مثل:

التبرع بالدم

وبرنامج هدية.

وبرنامج زكاة.

وبرنامج الأضاحي.

وتطهي الأسهم

وغير ذلك من الخِدْمَات العديدة التي تقدم بواسطة منصة إحسان لدعم دور المملكة في الأعمال الخيرية.

ما هي طرق التواصل مع منصة إحسان؟

يمكنك التواصل مع المنصة من خلال إحدى الطرق التالية:

التواصل من خلال موقع المنصة على الإنترنت، حيث يمكن الدخول على الرابط وتقديم الطلب الذي تريد.

التواصل من خلال الاتصال المباشر عبر الرَّقْم: 8001247000، حيث يتم التواصل مع فرق المنصة والتحدث معه في ما تريد.