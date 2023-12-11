“نتائج السبر الترشيحي بدون رقم اكتتاب 2024” عبر الموقع moed.gov.sy/site

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في سوريا عن نتائج السبر الترشيحي بدون رقم اكتتاب 2024 حيث يمكن الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي بالاسم فقط وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية وتعتبر نتائج الترشح للشهادة الثانوية من أهم النتائج التي ينتظرها الكثير من طلاب الفرع العلمي والأدبي لمعرفة تخصصهم الجامعي واستكمال تعليمهم وخلال السطور التالية نكشف عن نتائج السبر الترشيحي بدون رقم اكتتاب 2024.

نتائج السبر الترشيحي بدون رقم اكتتاب 2024

يترقب أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في سوريا ظهور نتائج السبر الترشيحي و ذلك بعد اعتمادها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم كما ازدادت عمليات البحث في الساعات الأولى من صباح اليوم عن نتائج السبر الترشيحي بدون رقم اكتتاب 2024 والتي نوضحها في السطور التالية :

قم بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية من هنا.

ثم يجب اختيار نتائج الترشح للشهادة الثانوية.

ثم قم باختيار الفرع العلمي أو الأدبي.

ثم قم بكتابة الاسم او رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

ثم اضغط على “بحث”.

تظهر نتيجة السبر الترشيحي للطالب.

رابط نتائج السبر الترشيحي في سوريا 2024

بعد معرفة خطوات الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي بدون رقم اكتتاب 2024 يبحث الكثير من الطلاب و أولياء الأمور عن رابط نتائج السبر الترشيحي والذي يعتبر أكثر ما يبحث عنه المواطنون في سوريا الآن حيث اجتاز امتحان الترشح لشهادة الثانوية العامة أكثر من نصف مليون طالب ، وسيتم تفعيل رابط نتائج السبر الترشيحي خلال الساعات القادمة.